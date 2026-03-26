दिल्ली की एक कोर्ट ने बांग्लादेश के राजनीतिक कार्यकर्ता उस्मान हादी की हत्या के दो आरोपियों को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। उस्मान हादी की दिन-दहाड़े हुई हत्या के बाद पड़ोसी देश में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी। दोनों आरोपी, बांग्लादेशी नागरिक- फैसल करीम मसूद उर्फ ​​राहुल (37) और आलमगीर हुसैन (34) पटुआखाली और ढाका के रहने वाले हैं। इन्हें पश्चिम बंगाल के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने 7 और 8 मार्च की दरमियानी रात को उत्तरी 24 परगना जिले के सीमावर्ती शहर बनगांव से गिरफ्तार किया था।

एनआईए (NIA) ने 23 मार्च की शाम को इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लाई और अगले दिन इन्हें अदालत में पेश किया गया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान, विशेष सरकारी वकील राहुल त्यागी ने आरोपियों की एनआईए हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

एजेंसी की इस अपील को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने दोनों आरोपियों को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, एसटीएफ ने एक बयान जारी कर कहा था कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि दो बांग्लादेशी नागरिक, बांग्लादेश में रंगदारी और हत्या जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने के बाद, वहां से भागकर अवैध रूप से भारत में घुस आए।

बयान में कहा गया था कि ये दोनों आरोपी मेघालय सीमा के रास्ते भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए और भारत के अलग-अलग हिस्सों से होते हुए, अंततः इस इरादे से बनगांव पहुंचे थे कि मौका मिलते ही वे वापस बांग्लादेश चले जाएंगे। बयान में कहा गया कि वे बनगांव के सीमावर्ती इलाके में इस इरादे से पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ही मौका मिलेगा, वे वापस बांग्लादेश चले जाएंगे।

एसटीएफ के अनुसार, हादी की हत्या के आरोपी इन दोनों लोगों को एक छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। बांग्लादेश के छात्र नेता और ‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता हादी को 12 दिसंबर 2025 को ढाका में गोली मार दी गई थी। हादी को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था। उनकी 18 दिसंबर को मृत्यु हो गई।

कौन है उस्मान हादी?

बांग्लादेश में भड़की इस हिंसा का केंद्र उस्मान हादी की हत्या को माना जा रहा है, जिसे ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ का नक्शा तैयार करने वाला शख्स बताया जाता है। ये वही नक्शा है जिसमें भारत के हिस्सों को बांग्लादेश में दिखाया गया था। 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में ऑटो रिक्शा से आए अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उस्मान हादी पर गोलियां चला दी थीं। गंभीर रूप से घायल हालत में उसे ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति लगातार नाजुक बनी रही। पढ़ें पूरी खबर।



