Blog: आख‍िर कब तक पीएम को गरीब, असहाय, पीड़‍ित बताते रहेंगे ये बीजेपी वाले?

जो व्यक्ति लगभग पंद्रह वर्ष तक किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, नौ वर्षों से देश का प्रधानमंत्री हो, करोड़ों की गाड़ियों में सफर करता हो, अलग विमान में सफर करता हो, दिन में दो-तीन बार कपड़े बदलता हो...क्या ऐसा व्यक्ति भारत में गरीब कहलाता है?

गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विचारपूर्ण मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (पीटीआई फोटो)

