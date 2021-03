लोकसभा में आज बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान विपक्षी सांसदों ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढे हुए दाम को लेकर खूब हंगामा किया। विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसद लोकसभा में तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने यह कह कर उनकी मांगों को ख़ारिज कर दिया कि महिला सांसद आज महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हैं।

दरअसल सोमवार को शाम पांच के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सांसद महंगाई और तेल की बढ़ी हुई कीमतों के मुद्दे पर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने नारेबाजी कर रहे सांसदों से नारेबाजी बंद करने और अपनी सीट पर बैठने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सांसद तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर चर्चा करने की मांग करने लगे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों की इस मांग को नकार दिया।

Today’s #InternationalWomensDay. Women MPs want to discuss women empowerment & draw your attention towards it. I request you that today House be dedicated to women, chaired by women & they discuss their issues & other issues: LS Speaker, as Opposition MPs create uproar in House pic.twitter.com/Hfe1I1hOVp

— ANI (@ANI) March 8, 2021