क्या गांधी परिवार से छिनने वाला है एक और पद? विपक्ष की महाबैठक से नीतीश के लिए आ सकती है बड़ी खुशखबरी

इस बैठक में माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। उन्हें यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है।

मां सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी (फोटो सोर्स- राहुल गांधी/ ट्विटर))

2024 लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार होने लगी है। इसी रूपरेखा के तहत विपक्षी एकता की पहली औपचारिक बैठक आज यानी कि 23 जून को पटना में शुरू हो गई है। इस बैठक में माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। उन्हें यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मंथन जारी है। नीतीश के लिए गुड न्यूज, कांग्रेस को झटका? जानकारी के लिए बता दें कि इस समय सोनिया गांधी यूपीए की संयोजक हैं, लेकिन अब ये पद किसी और को देने की तैयारी है। इसी पद के लिए कई पार्टियां नीतीश कुमार के नाम को आगे कर रही हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो उस स्थिति में गांधी परिवार के हाथ से एक और अहम पद चला जाएगा। अभी कांग्रेस अध्यक्ष का पद मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, ऐसे में अगर यूपीए संयोजक का पद भी छिन जाता है तो गांधी परिवार की ताकत और कम हो जाएगी। केजरीवाल का अपना एजेंडा वैसे इस समय बैठक में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि सभी पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ें। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि समान बयान ही मीडिया के सामने जारी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां कुछ बोला जाए और बाहर कुछ और। वहीं दूसरी तरफ आप संयोजक अरविंद कजेरीवाल इस बैठक में अपने ही मुद्दे को धार देने का काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सभी उनका समर्थन करें। ममता कांग्रेस से दिख रहीं नाराज इसके अलावा बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने विचार रखी हैं। उन्होंने बंगाल में कांग्रेस के रवैये के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। असल में इस समय बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा का दौर जारी है, वहां पर सभी पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया था जिसके बाद सीएम ममता को भी कहना पड़ गया कि कांग्रेस तो बीजेपी की बेस्ट फ्रेंड है। इसी आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कह दिया था कि ममता कांग्रेस की मदद की वजह से ही नेता बन पाई हैं। ऐसे में वहां तल्खी का दौर जारी है।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram