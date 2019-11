उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन एक तस्वीर को लेकर सुर्खियों में हैं। इसमें वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के सामने अपने मसल्स दिखाते नजर आते हैं। बीते हफ्ते यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। एक्टर से राजनेता बने रवि किशन पर आरोप लगा कि उन्होंने ‘भारत के लौह पुरुष’ का अपमान किया।

दरअसल, यह तस्वीर देश के पहले गृह मंत्री की जयंती पर गोरखपुर में आयोजित रन ऑफ यूनिटी कार्यक्रम के दौरान खींची गई थी। विपक्ष ने बीजेपी सांसद को आड़े हाथों लिया था और आरोप लगाया था कि रवि किशन ने एक गंभीर कार्यक्रम का मजाक बनाकर रख दिया। हालांकि, रवि किशन ने पूरे मामले को नया मोड़ देते हुए विपक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया।

रवि किशन ने कहा कि जिस वक्त तस्वीर खींची गई, वह ‘भारत माता की जय’ के नारे लगा रहे थे। रवि किशन के मुताबिक, विपक्षी पार्टियों को इस नारे से समस्या है, इसलिए उन्होंने तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सांसद ने कहा कि भारत माता की जय का नारा लगाने से कांग्रेसी नेताओं को दिक्कत है, वे यह बर्दाश्त नहीं कर पाते।

BJP MP Ravi Kishan in the influence of power has forgotten where to stand and whom to respect. How would he know all this? It’s all about taking a stand. This man first joined Congress, lost, then joined the BJP and won. How would this greedy man for power know who Patel was pic.twitter.com/gD92sRpeeZ

