मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन 30 अक्टूबर को दिल्ली में ‘जनता महाभियोग’ कार्यक्रम करने जा रहा है। यह कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर होगा। विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

दरअसल, INDIA गठबंधन पहले इस कार्यक्रम को दिल्ली के होटल अशोक में आयोजित करना चाहता था। इसके बाद रामलीला मैदान में कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पुलिस की आपत्तियों के चलते दोनों जगह कार्यक्रम आयोजित करने में परेशानी आई। ऐसे में अब विपक्षी दलों ने खड़गे के आवास पर ही कार्यक्रम करने का फैसला किया है।

1 नवंबर को रामलीला मैदान में होगी बड़ी रैली

30 अक्टूबर को होने वाला यह कार्यक्रम 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की बड़ी रैली से पहले आयोजित किया जाएगा। INDIA गठबंधन इस रैली के जरिए चुनावी प्रक्रिया और कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को उठाना चाहता है। गठबंधन की योजना इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की है।

विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया। इसी मुद्दे को लेकर गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया आवाज दबाने का आरोप

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले होटल अशोक में कार्यक्रम करने की अनुमति को लेकर परेशानी हुई और फिर रामलीला मैदान में तैयारियां शुरू करने के दौरान पुलिस ने रोक लगा दी।

वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष अपने आंदोलन को जारी रखेगा और अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेगा।

आखिर क्या है ‘जनता महाभियोग’ कार्यक्रम?

दरअसल, ‘जनता महाभियोग’ INDIA गठबंधन के विरोध कार्यक्रम का नाम है। इसके जरिए विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपनी शिकायतें सार्वजनिक रूप से उठाना चाहते हैं और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं।

हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि ‘जनता महाभियोग’ कोई आधिकारिक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संविधान में तय प्रक्रिया का पालन करना होता है। विपक्ष का यह कार्यक्रम राजनीतिक विरोध और जनसमर्थन जुटाने की एक कोशिश है।

अब 30 अक्टूबर को खड़गे के आवास पर होने वाले कार्यक्रम और 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली के जरिए INDIA गठबंधन चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को उठाएगा।

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पंजाब के संगरुर जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक रैली प्रस्तावित है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी कर रही है। पंजाब के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को चंडीगढ़ में राहुल गांधी की रैली को लेकर कहा कि वो आएं न आएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।