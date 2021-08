तीन कृषि कानूनों के विरोध को लेकर मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने संसद में भारी शोरगुल और जोरदार हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष के कई सदस्य सदन के अंदर टेबल पर चढ़ गए, रूल बुक फेंक दी और जोरदार नारेबाजी की। इसके साथ ही सदन की गरिमा को भी क्षति पहुंचाई गई। मंत्री ने इसे असंसदीय बताया। कहा ऐसी घटनाएं सदन की मर्यादा के खिलाफ हैं। विपक्ष के ऐसे रवैए से ही मानसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में बाधा आ रही है। उच्च सदन की बैठक हंगामे के कारण दोपहर दो बजे से पहले दो बार तथा दो बजे के बाद तीन बार बाधित हुई। हंगामे के कारण उच्च सदन में शून्यकाल नहीं हो पाया, प्रश्नकाल बेहद संक्षिप्त रहा और “देश में कृषि से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान” पर अल्पकालिक चर्चा में केवल दो ही वक्ता अपनी बात रख पाए।

सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद सभापति ने सदन को सूचित किया कि तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, माकपा के इलामारम करीम तथा भाकपा के विनय विश्वम ने पेगासस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की ओर से सदन में बयान दिया गया था, जिस पर सवाल और स्पष्टीकरण पूछे जा सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि सदन में आज कृषि संबंधी समस्याएं और उनके समाधान के मुद्दे पर एक अल्पकालिक चर्चा निर्धारित है। उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा बड़ा है, महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस बीच, विपक्षी सदस्यों ने पेगासस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सभापति ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने और व्यवधान न डालने की अपील की। सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक शुरू होने के महज दस मिनट के अंदर ही कार्यवाही दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

