Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी महायुति गठबंधन की सात में से छह सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। अब बची हुई एक सीट को लेकर विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के भीतर चर्चा और बातचीत तेज हो गई है। अगर एमवीए जरूरी वोट जुटाने में सफल हो जाता है, तो वह इस एक सीट पर जीत दर्ज कर सकता है।

जो चुनाव पहले सिर्फ नंबरों का आसान गणित लग रहा था, वह अब महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के अंदर ताकत के संतुलन की परीक्षा बन गया है। एमवीए में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) अपने नेता शरद पवार के लिए सीट चाहती है। वहीं शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) अपनी विधायकों की संख्या के आधार पर दावा कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे राजनीतिक समीकरण को देखते हुए सावधानी से कदम बढ़ा रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 5 मार्च है।

288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 131 विधायक, शिवसेना के पास 57 और राष्ट्रीय विधानसभा के पास 40 विधायक हैं, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन को छह सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल करने की ताकत मिलती है। शिवसेना (यूबीटी) के पास 20 विधायक, कांग्रेस के पास 16 और राष्ट्रीय विधानसभा (एसपी) के पास 10 विधायक हैं। संयुक्त गठबंधन एक सीट पर जीत का आंकड़ा पार कर सकता है, लेकिन इसके लिए एकजुटता आवश्यक है। प्रत्येक उम्मीदवार को जीतने के लिए 37 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता होती है।

एनसीपी (एसपी) क्या चाहती है?

अप्रैल में जिन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें शरद पवार भी शामिल हैं। उनकी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को कहा कि पार्टी और कार्यकर्ता चाहते हैं कि पवार साहब फिर से राज्यसभा में जाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेतृत्व से बात करेंगे। जरूरत पड़ी तो वह खुद भी दिल्ली जाकर कांग्रेस नेताओं से चर्चा करेंगी। उन्होंने भरोसा जताया कि बातचीत से कोई समाधान निकल आएगा।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के नेताओं ने कहा कि सहयोगी दलों से औपचारिक बातचीत, पार्टी के अंदर सलाह-मशविरा करने के बाद ही होगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि हाल में पवार के अस्पताल में भर्ती होने या कुछ समय के लिए उनकी राजनीतिक गतिविधियां कम रहने से उनके नामांकन के फैसले में ज्यादा देरी नहीं होगी। इस महीने की शुरुआत में पवार को पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार सुबह उन्हें छुट्टी दे दी गई और उन्हें मुंबई लाया जा सकता है।

शिवसेना (यूबीटी) की गणनाएं

हालांकि शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि पवार द्वारा राज्यसभा में वापसी के इरादे के संकेत पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वहीं पार्टी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि “संख्या के नजरिए से देखने पर” यह सीट उनकी पार्टी की है।

ठाकरे ने कहा, “राज्यसभा में शिवसेना (यूबीटी) की दोनों सीटें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। 2020 में हमने एनसीपी को राज्यसभा की एक सीट दी थी। इस बार यह सीट हमें मिलनी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि दोनों पार्टी सांसदों- संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी ने सदन में लगातार महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं।

राज्यसभा चुनावों को “संविधान की रक्षा, देश के अडानीकरण, धारावी की बिक्री और मुंबई और महाराष्ट्र को बेचने के प्रयासों के खिलाफ लड़ाई” बताते हुए ठाकरे ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) पिछले पांच वर्षों से इंडिया ब्लॉक के भीतर लगातार बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस निरंतरता ने हमारे दावे को मजबूत किया है।

ठाकरे के दावों ने एमवीए सहयोगियों के बीच शांतिपूर्ण समझौते की संभावना को काफी हद तक सीमित कर दिया है। बातचीत में एक और पेचीदगी तब आई जब शिवसेना के एक वर्ग (यूबीटी) का मानना ​​है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को राज्यसभा में प्रवेश करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एमएलसी के रूप में उनका कार्यकाल मई में समाप्त होने वाला है। हालांकि अभी तक सहयोगियों के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा गया है, लेकिन यह सुझाव संसद में निर्णायक उपस्थिति बनाए रखने के शिवसेना (यूबीटी) के इरादे को रेखांकित करता है।

कांग्रेस सतर्क

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कोई भी सामूहिक फैसला लेने से पहले गठबंधन के सहयोगी अपनी स्थिति साफ करें। कांग्रेस के कुछ नेताओं को अंदर ही अंदर यह चिंता है कि अगर भविष्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच सुलह हो जाती है, तो कांग्रेस के समर्थन से जीता राज्यसभा सांसद बाद में पाला बदल सकता है। ऐसा हुआ तो यह कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से शर्मनाक होगा। इसी वजह से पार्टी ने अभी “इंतजार करो और देखो” की नीति अपनाई है।

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस शरद पवार की उम्मीदवारी का समर्थन कर सकती है, लेकिन इसके बदले एमएलसी चुनावों में भी कोई बड़ा समझौता चाहती है। यानी राज्यसभा की यह एक सीट अब बड़े राजनीतिक सौदे का हिस्सा बन गई है। सपकाल ने दोबारा कहा कि सहयोगियों से पूरी स्पष्टता मिलने से पहले कांग्रेस किसी उम्मीदवार के समर्थन में जल्दबाजी नहीं करेगी। अंतिम फैसला गठबंधन स्तर की बैठक के बाद ही होगा।

विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता सतेज पाटिल ने बताया कि अगले हफ्ते महा विकास अघाड़ी की बैठक होगी, जिसमें इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एमवीए के अंदर चल रही खींचतान को मुद्दा बनाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस सीट के लिए गठबंधन के भीतर किसी न किसी को झुकना ही पड़ेगा।

