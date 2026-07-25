Saayoni Ghosh on CJP Protest: तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सायोनी घोष ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने सीजेपी, देश के युवाओं और छात्रों द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की है, वह सही नहीं है।

कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सायोनी घोष ने कहा, “यह बहुत अच्छी बात है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। मैं उनकी आभारी हूं और मुझे उम्मीद है कि अब जब सरकार, छात्रों और सीजेपी के बीच बातचीत शुरू हो गई है, तो इसका कोई अच्छा और रचनात्मक नतीजा निकलेगा। मेरा मानना ​​है कि छात्र देश के हैं और सरकार भी देश की सेवा करती है। जो कुछ भी हो, वह छात्रों और सरकार दोनों के हित में होना चाहिए और इस पर आम सहमति बननी चाहिए।”

विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने आ गए- सायोनी घोष

सायोनी घोष ने आगे कहा, “जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने सीजेपी, देश के युवाओं और छात्रों द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की है, वह सही नहीं है। उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा करने की कोशिश की है और मुझे नहीं लगता कि यह सही है। सरकार ने छात्रों की बात सुनना शुरू कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि वह उनकी जायज मांगों पर विचार करती रहेगी। सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि वह उनकी चिंताओं पर ध्यान देगी और संतोषजनक समाधान की दिशा में काम करेगी।”

एनटीए के 47 अफसरों की सेवाएं खत्म

नीट-यूजी पेपर लीक के बाद और ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध-प्रदर्शनों के बीच, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों की सेवाएं खत्म कर दी हैं। एनटीए एक ​​स्वायत्त संस्था है जो उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती है। सूत्रों ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी इन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी शुरू करेगी ताकि एक कड़ा संदेश दिया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी के कामकाज में सुधार के लिए ये सिर्फ शुरुआती कदम हैं और इसके बाद कई और कड़े और सुधार-उन्मुख कदम उठाए जा सकते हैं।

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। सीजेपी ने केंद्र सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सीजेपी की ओर से कहा गया है कि अगर सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नहीं हटाती या वह खुद इस्तीफा नहीं देते तो फिर से संसद की ओर मार्च किया जाएगा लेकिन सरकार के भीतर ऐसी राय बनती दिख रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटाने की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…