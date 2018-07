बुधवार (18 जुलाई) से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र को सफल बनाने के उद्देश्य से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का मूड थोड़ा अलग नजर आ रहा है। मंगलवार (17 जुलाई) को पीएम मोदी द्वारा दिल्ली में सर्वदलीय बैठक करने के कुछ ही समय बाद कांग्रेस की तरफ से काफी बड़ा बयान आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सभी विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में हैं।

उन्होंने कहा कि सोमवार (16 जुलाई) को 12 पार्टियों की जो मीटिंग हुई थी, उसमें सभी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हामी भरी थी। खड़गे ने कहा, ‘हम सरकार की नाकामी के कारण एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कल 12 दलों की मीटिंग हुई और हम सब इस बात पर सहमत हैं कि जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और इसके अलावा हम आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने के भी पक्ष में हैं और इसकी भी मांग करेंगे।’

Yesterday a 12 party meeting was held and we agreed upon bringing a vote of no confidence and we will also demand the special status for Andhra Pradesh, and by tonight we will mobilise it as much as possible: Mallikarjun Kharge, Congress Leader pic.twitter.com/fBUAN3X8ig

