पिछले तीन दिनों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल रही है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव गुरुवार को और बढ़ गया, जब दोनों पक्षों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, वहीं NDA में उनके साथियों ने सरकार की इच्छा के बावजूद इस विवादित मुद्दे पर चर्चा न करने के लिए विपक्ष की आलोचना की।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष

केंद्र ने कहा है कि वह पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। सोमवार को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए गए बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद पेपर लीक मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। गुरुवार को विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और NCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने किया। विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक के साथ-साथ अयोध्या के राम मंदिर में दान की चोरी के खिलाफ नारे लगाए।

दूसरी तरफ NDA के सांसद थे। इनमे JDU के संजय झा, बीजेपी के मनोज तिवारी, तरुण चुघ और दिलीप सैकिया भी शामिल थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे के खिलाफ नारे लगाने लगे।

हमारे नारे ज़्यादा ज़ोरदार थे- इमरान मसूद

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, “वे (NDA MP) अपने नारे लगा रहे थे, और हम अपने। हमारे नारे ज़्यादा ज़ोरदार थे, और हमारा भरोसा ज़्यादा था।”

प्रियंका गांधी वाड्रा क्या बोलीं?

विरोध प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “क्या आपने हमारे लोकतंत्र के इतिहास में कभी देखा है कि सरकार के सांसद संसद के बाहर विरोध करें? वे संसद नहीं चला सकते; वे बहुत कमज़ोर और डरपोक हैं। इस लोकतंत्र में युवाओं के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है? जायज मांगों के लिए उन पर ज़ुल्म किया जा रहा है। उन पर लाठियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है।”

प्रियंका ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हर भारतीय की कामयाबी का क्रेडिट लेते हैं, पेपर लीक की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा, “152 पेपर लीक हुए हैं और किसी को सज़ा नहीं मिली है। मोदी जी को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।”

बीजेपी का जवाब

बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया ने कहा कि एनडीए सांसदों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा संसदीय कार्यवाही चलाने में पैदा की गई रुकावट के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, “हम कांग्रेस से अपील करते हैं कि वे भागें नहीं और संसद में हमारे देश के स्टूडेंट्स के बारे में ज़रूरी चर्चा में हिस्सा लें।”

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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च के दौरान घायल हुई एक युवती राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि युवती का नाम साक्षी है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

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