विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की मुंबई बैठक आज से, कितने दल और कौन-कौन नेता होंगे शामिल, जानिए सभी सवालों का जवाब

इस बैठक में 28 दलों के 63 नेता भाग लेंगे। बैठक की मेजबानी शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) पार्टी कर रही है। पहले दिन अनौपचारिक बैठक होगी। औपचारिक तौर पर बैठक एक सितंबर शुक्रवार को होगी।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर करने और देश को एक नया विकल्प देने के उद्देश्य से विपक्षी दलों का बना गठबंधन I.N.D.I.A. की तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक 31 अगस्त और एक सितंबर को मुंबई में हो रही है। इस बैठक में पटना और बेंगलुरु की बैठक में शामिल 26 दलों के अलावा दो और दल शामिल हो रहे हैं। यानी गठबंधन में अब 28 दल हो जाएंगे। इस बैठक में 28 दलों के 63 नेता भाग लेंगे। बैठक की मेजबानी शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) पार्टी कर रही है। पहले दिन अनौपचारिक बैठक होगी। औपचारिक तौर पर बैठक एक सितंबर शुक्रवार को होगी।

गुरुवार 31 अगस्त को शाम 6 बजे महाविकास अघाड़ी (MVA) की ओर से मुंबई पहुंचे विभिन्न दलों के नेताओं का स्वागत किया जाएगा। बैठक से पहले शाम साढ़े बजे ‘I.N.D.I.A.’ गठबंधन के लोगो (Logo) का अनावरण किया जाएगा। शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) नेता उद्धव ठाकरे की ओर से रात 8 बजे भोज होगा। शुक्रवार (1 सितंबर) को औपचारिक रूप से बैठक की शुरुआत होगी। सबसे पहले सुबह 11 बजे ग्रुप फ़ोटोग्राफ़ी होगी।

Follow us on



instagram

telegram