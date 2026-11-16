चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने सोमवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की स्वदेशी सैन्य क्षमता, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ सैन्य कार्रवाई करने की ताकत को साबित किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने दिखाया कि भारत अपने हथियारों के दम पर अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है।

नई दिल्ली में आयोजित ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में ‘भारत की सशस्त्र सेनाओं और भविष्य के युद्धों की तैयारी’ विषय पर बोलते हुए CDS ने आधुनिक युद्ध की पांच अहम जरूरतें बताईं। इनमें बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन, लंबे समय तक युद्ध लड़ने की क्षमता, अंतरिक्ष तकनीक, तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और युद्ध के दायरे का विस्तार शामिल हैं।

जनरल सुब्रमणि ने कहा, ”ऑपरेशन सिंदूर में हमने कई काम सही तरीके से किए। इस अभियान ने साबित किया कि हमारे पास भारत के हथियारों से भारत की लड़ाई लड़ने की क्षमता है। यह संयुक्त योजना और कई क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई करने का अच्छा उदाहरण था। आकाश जैसी हमारी स्वदेशी एयर डिफेंस प्रणालियों ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल भी देखने को मिला।”

भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। यह पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई कार्रवाई थी जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इस अभियान के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में 100 से ज्यादा आतंकियों और नौ बड़े आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया था।

आधुनिक युद्ध में बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी

CDS ने कहा कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ अत्याधुनिक हथियार होना काफी नहीं है। उनके साथ कम लागत वाले और बड़ी संख्या में बनाए जा सकने वाले ड्रोन और दूसरे उपकरण भी जरूरी हैं।

उन्होंने कहा, ”अगर हम युद्ध के पांच अहम पहलुओं को देखें तो सबसे पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन आता है। सिर्फ अत्याधुनिक हथियार होना काफी नहीं है। उनके साथ सस्ते और बड़ी संख्या में बनाए जा सकने वाले ड्रोन और उपकरण भी होने चाहिए। दुश्मन इनका मुकाबला करने के तरीके भी खोजेगा। इसलिए तेजी से बदलाव करना, इंजीनियरों को मैदान में तैनात करना और दुश्मन की हर नई चुनौती का समाधान निकालना बेहद जरूरी है।”

उन्होंने कहा कि आज किसी भी देश को यह नहीं मानना चाहिए कि युद्ध छोटा होगा और जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे में देश के पास हथियार और सैन्य उपकरण बनाने की मजबूत क्षमता के साथ भरोसेमंद सप्लाई चेन भी होनी चाहिए।

जनरल सुब्रमणि ने कहा, ”कोई भी देश यह सोचकर युद्ध में नहीं जा सकता कि लड़ाई छोटी होगी और जल्दी खत्म हो जाएगी। अब यह सोच पीछे छूट चुकी है। आप यह तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन दुश्मन क्या करेगा, यह आपके हाथ में नहीं है। इसलिए उत्पादन की क्षमता, उद्योगों की मजबूती, तेजी से हथियार बनाने की व्यवस्था, भरोसेमंद सप्लाई चेन और आत्मनिर्भरता का महत्व लगातार बढ़ रहा है।”

युद्ध में अंतरिक्ष तकनीक और AI की बढ़ती भूमिका

CDS ने रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-ईरान संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि आधुनिक युद्ध में अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है। सैटेलाइट के जरिए मिलने वाली जानकारी सैन्य अभियानों में बेहद अहम साबित हो रही है।

उन्होंने कहा, ”रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-ईरान संघर्ष में अंतरिक्ष की अहमियत साफ दिखाई दी है। अंतरिक्ष से मिलने वाली जानकारी के आधार पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। AI की मदद से अमेरिका ईरान के कई ठिकानों पर सटीक हमले करने में सफल रहा। वहीं चीन की मदद से सैटेलाइट के जरिए ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम हुआ है।”

तकनीक से ज्यादा जरूरी है तेजी से बदलाव अपनाने की क्षमता

जनरल सुब्रमणि ने कहा कि किसी देश के पास आधुनिक तकनीक होना ही जीत की गारंटी नहीं है। असली ताकत इस बात में है कि कोई देश नई तकनीक को कितनी तेजी से अपनाता है और युद्ध के दौरान उसका इस्तेमाल कैसे करता है।

उन्होंने कहा, ”बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और तेजी से सीखने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है। सिर्फ तकनीक तक पहुंच होने से कोई पक्ष युद्ध नहीं जीत सकता। जीत उसी की होगी जो तकनीक को समझने, उसे अपनाने और तेजी से युद्ध में इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो।”

उन्होंने युद्ध के दायरे के विस्तार को पांचवां अहम पहलू बताया। उनके मुताबिक, अब युद्ध की तैयारी और उसे लंबे समय तक जारी रखने के लिए पूरे देश की औद्योगिक और राष्ट्रीय क्षमता का इस्तेमाल करना जरूरी है।

सोशल मीडिया और AI ने बढ़ाईं नई चुनौतियां

अपने संबोधन में CDS ने कहा कि दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और मौजूदा वैश्विक माहौल पहले से ज्यादा अस्थिर होता जा रहा है। सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में छोटे और कमजोर माने जाने वाले पक्षों के पास भी ऐसी क्षमताएं आ गई हैं जो पहले केवल बड़े देशों के पास होती थीं।

उन्होंने कहा, ”जिन क्षमताओं और गठबंधनों को हम पहले तय मानकर चलते थे, वे अब पहले जैसे नहीं रहे। हम ऐसे दौर में हैं जहां नेटवर्क और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तेजी से एक-दूसरे से जुड़ रही है। इससे नए अवसर पैदा हुए हैं लेकिन साथ ही नई कमजोरियां भी सामने आई हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि तकनीक के मामले में बड़े देशों और गैर-सरकारी संगठनों या अन्य गैर-राज्य पक्षों के बीच का अंतर लगातार कम हो रहा है। अब कमजोर माने जाने वाले पक्षों के पास भी ऐसी तकनीक और क्षमताएं हैं जिनसे वे बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं।

CDS के मुताबिक, भविष्य के युद्धों में सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं बल्कि उत्पादन क्षमता, तकनीक, आत्मनिर्भरता और बदलती परिस्थितियों के अनुसार तेजी से फैसले लेने की क्षमता भी निर्णायक होगी।

आधुनिक युद्ध के लिए CDS ने बताए पांच अहम बिंदु

जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने आधुनिक युद्ध की तैयारी के लिए पांच जरूरी पहलुओं का जिक्र किया। उनके मुताबिक, भविष्य के युद्धों में ये पांच बातें अहम भूमिका निभाएंगी:

बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन (Mass Production): सिर्फ अत्याधुनिक हथियार होना काफी नहीं है। कम लागत वाले ड्रोन और सैन्य उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी जरूरी है। साथ ही, दुश्मन की रणनीति के अनुसार तेजी से बदलाव करने की क्षमता होनी चाहिए।

लंबे समय तक युद्ध लड़ने की क्षमता (Depth): अब युद्ध के जल्दी खत्म होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए हथियारों और सैन्य उपकरणों का लगातार उत्पादन, मजबूत औद्योगिक व्यवस्था, भरोसेमंद सप्लाई चेन और आत्मनिर्भरता जरूरी है।

अंतरिक्ष तकनीक (Space): सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी आधुनिक युद्ध में अहम है। इससे दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और सटीक सैन्य कार्रवाई करने में मदद मिलती है। AI भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

तेजी से बदलाव अपनाने और सीखने की क्षमता (Speed of Adaptation): सिर्फ आधुनिक तकनीक हासिल करना जीत की गारंटी नहीं है। जरूरी है कि सेना नई तकनीक को तेजी से समझे, अपनाए और युद्ध के मैदान में उसका प्रभावी इस्तेमाल करे।

युद्ध के दायरे का विस्तार (Expanding Battle Space): भविष्य के युद्ध केवल सेना तक सीमित नहीं रहेंगे। इनके लिए देश की औद्योगिक क्षमता और दूसरे राष्ट्रीय संसाधनों का भी इस्तेमाल करना होगा। यानी पूरे देश को युद्ध की जरूरतों के हिसाब से तैयार रहना होगा।