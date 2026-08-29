अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया था। भारत की उस कार्रवाई में पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था जिसके जख्म आज भी पाकिस्तान में ताजा हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम. एम नरवणे ने कहा है कि इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान के प्रति भारत के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव दिखा है।

पूर्व आर्मी चीफ ने कहा है कि इस तरह के ऑपरेशन से न केवल सीमा के पास आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था बल्कि पड़ोसी मुल्क के अंदर घुसकर भी पाकिस्तानी सेना और मौजूद आतंकियों के ठिकानों को खत्म किया गया था और आतंकियों के समर्थकों का खात्मा भी हुआ था।

‘बहुत जरूरी था ऑपरेशन सिंदूर’

पूर्व आर्मी चीफ एम. एम. नरवणे वडोदरा में आयोजित एक स्टार्टअप इकोसिस्टम’ को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक निजी कार्यक्रम में कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाए गए कदम ने यह साबित कर दिया कि आतंकवादियों को मदद पहुंचाने वाले लोग, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, भारतीय कार्रवाई से बच नहीं सकते। पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद किया गया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बहुत जरूरी कदम था।

‘मुरीदके और बहावलपुर में किए गए हमले’

पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि पहले भारत की सैन्य कार्रवाई का मुख्य जोर ज्यादातर सीमा के पास मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर ही होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत का पाकिस्तान के प्रति रवैया बदला है। भारत ने अपने नजरिए में बदलाव किया है। जनरल नरवणे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ LoC पर बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों जैसे मुरीदके और बहावलपुर में भी हमले किए गए थे।

हमारी सेना सतर्क है- पूर्व सेना प्रमुख

पूर्व सेना प्रमुख ने कहा, “जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, ‘हम उनके इलाके में घुसकर उन्हें खत्म कर देंगे’ और उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए, हमारे काम करने के तरीके में यह एक बहुत बड़ा बदलाव था।”नरवणे ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल सतर्क हैं और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करेंगे।

चीन के साथ क्यों रिश्ते हैं खराब?

चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर पूर्व आर्मी चीफ ने कहा कि हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हालिया बातचीत को दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ध्यान रखने वाली मुख्य बात यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है।

पूर्व सेना प्रमुख ने कहा, “सीमा असल में कहां है, इसे न तो नक्शों पर और न ही जमीन पर साफ तौर पर तय किया गया है। सीमा तय न होने की वजह से ही भारत और चीन के बीच कभी-कभी विवाद पैदा होता है।”

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बांग्लादेश के एक मंत्री ने इस बात की संभावना जताई है कि उनका देश मक्का पैक्ट में शामिल होने पर विचार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान, तुर्की और साऊदी अरब के बाद बांग्लादेश इस संगठन का चौथा देश होगा। बांग्लादेश के जूनियर विदेश हुमायूं कबीर ने कहा है, “अगर मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देशों के बीच कोई सुरक्षा व्यवस्था है तो हमारे लिए उसमें हिस्सा लेने पर विचार करना कोई अजीब बात नहीं है। इसे पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है।” यहां पढ़ें पूरी खबर…