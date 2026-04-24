राघव चड्ढा समेत पार्टी के 6 राज्यसभा सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है।

संजय सिंह ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के सात सांसदों को तोड़कर बीजेपी शामिल किया। सिंह ने कहा कि यह सातों नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा को पार्टी ने क्या-क्या नहीं दिया। पंजाब की जनता ने राघव को कितना प्यार दिया, लेकिन उन्होंने पंजाब को ही धोखा दे दिया।

सिंह ने कहा कि पार्टी से इस्तीफा देने वाले सभी सांसदों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन इन सभी लोगों ने पार्टी को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने इन सभी सांसदों को बहुत सम्मान दिया, लेकिन इन सभी ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरी भोकने का काम किया।

संजय सिंह ने कहा कि अमित शाह ने जो घिनौन खेल खेला है। वो माफी लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत दुखी हूं। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है। अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा। ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा। संजय सिंह ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। भय दिखाकर सांसदों को तोड़ा जा रहा है।

AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा का ‘ऑपरेशन लोटस’ और भगवंत मान के काम को रोकने के लिए शुरू किया गया राजनीतिक खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। पंजाब सरकार वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए काम करती है। पंजाब में किसी को भी कोई बीमारी होती है तो 10 लाख रुपये तक का इलाज उपलब्ध कराया जाता है। भाजपा ने ऐसी सरकार को रोकने और तोड़ने का काम किया है। आज AAP के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। पंजाब की जनता इन सातों नामों को माफ नहीं करेगी। AAP ने राघव चड्ढा को क्या नहीं दिया, वो भी भाजपा में चले गए। AAP ने इन सभी नेताओं को जमीन से उठाकर संसद तक पहुंचाया था, लेकिन इन सात लोगों ने पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया है।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहता हूं कि भगवंत मान के काम में बाधा डालने के लिए आपने जो किया है, उसके लिए पंजाब की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आज पंजाब जैसी अच्छी सरकार के साथ ‘ऑपरेशन लोटस’ का खेल खेला जा रहा है… ‘ऑपरेशन लोटस’ की कार्यप्रणाली को चलाने के लिए प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि भाजपा का ‘ऑपरेशन लोटस’ और भगवंत मान के काम को रोकने के लिए शुरू किया गया राजनीतिक खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। पंजाब सरकार वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए काम करती है।

AAP के इन 7 राज्यसभा सांसदों ने छोड़ी पार्टी, जानिए अब आगे क्या

राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले 12 सालों में भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे फैसले लिए हैं, जो कि आज से पहले कई नेता लेने से डरते थे। इस नेतृत्व पर जनता ने एक बार नहीं, बल्कि तीन बार मुहर लगाई है। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करेंगे। पढ़ें पूरी खबर।



