Sonam Wangchuk News: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नेतृत्व में हो रहा विरोध प्रदर्शन सोमवार को 24वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं सोनम वांगचुक 16 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। इसी बीच, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक वीडियो शेयर किया है और इसमें वह पुलिस अधिकारी के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे है।

अभिजीत दीपके इस वीडियो में पुलिस अधिकारी से कहते हुए नजर आ रहे हैं, “सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, उस इंसान को धूप लग रही है, वो इंसान बहुत ही मुश्किल में है। आप लोग इतनी दिक्कत क्यों खड़ी कर रहे हो। क्यों आपने जीना हराम कर रखा है।”

इस दौरान पुलिस अधिकारी ने दीपके से कहा कि तिरपाल हटाकर दिखाएं कि धूप कहां पर आ रही है। इस पर दीपके ने तेज आवाज में कहा, “सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, जब वो मर जाएंगे तो आपको तसल्ली मिलेगी। उनको धूप लग रही है तभी तो हमने तिरपाल लगाई है। जब धूप नहीं थी तो हमने यह नहीं लगाई थी।”

Had put a tarpaulin to protect Sonam sir from the sun.



Police comes and say – “Hatao Tarpaulin aur dikhao dhoop kaha aa rahi hai?” pic.twitter.com/PJjtqHWbCH — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 13, 2026

इन नेताओं ने जताई चिंता

बता दें कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा, पूर्व वित्त मंत्री और मौजूदा विधायक के एन बालगोपाल ने प्रदर्शन वाली जगह का दौरा किया और परीक्षा में गड़बड़ियों पर चिंता जताई। उन्होंने जोर दिया कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद एग्जाम सिस्टम पक्का करना जरूरी है।

समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज भी प्रदर्शन वाली जगह पर गए और छात्रों की मांगों का समर्थन किया, जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाई।

अभिजीत दीपके ने कहा कि जनता का बढ़ता समर्थन इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा में सुधार राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से तब तक जारी रहेगा जब तक कि पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय नहीं हो जाती, प्रभावित छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते।

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर तीन सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास ने भारतीय नागरिकों को एक ओपन लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी सार्वजनिक अपील को तेज करते हुए परेशानियों के प्रति चुप्पी और उदासीनता को सामान्य बनाए जाने पर अपनी व्यथा व्यक्त की है। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…