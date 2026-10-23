पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर एक नया निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विसर्जन के दौरान केवल सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को ही दुर्गा प्रतिमाओं को छूने की अनुमति होगी। बुधवार को सीएम ने कोलकाता के बाजे कदमतला घाट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस को विसर्जन में शामिल लोगों के नाम दर्ज करने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शुभेंदु अधिकारी ने इस निर्देश के पीछे किसी तरह के सांप्रदायिक इरादे से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य विसर्जन की धार्मिक परंपराओं और पवित्रता को बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा, ”केवल सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को ही प्रतिमाओं को छूना चाहिए। मैंने पुलिस कमिश्नर से यहां आने वाले लोगों के नाम दर्ज करने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने को कहा है।”

उन्होंने कहा कि धार्मिक अनुष्ठानों की पवित्रता बनाए रखने के लिए हजारों साल से चली आ रही परंपराओं, धर्मग्रंथों और नियमों का पालन करना जरूरी है।

विपक्ष ने उठाए सवाल

मुख्यमंत्री के बयान पर विपक्षी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे धार्मिक आधार पर लोगों को अलग करने वाला कदम बताया और संविधान के सिद्धांतों पर सवाल उठाए।

माकपा के पूर्व सांसद बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने सवाल किया कि अधिकारी के पास यह तय करने का क्या आधार है कि कौन सनातनी है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति को सनातनी कैसे माना जाएगा। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एजेंडे के मुताबिक काम कर रहे हैं।

बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमन रॉय चौधरी ने भी मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था में निहित बहुलतावाद की भावना के विपरीत है।

वहीं तृणमूल कांग्रेस के बैस्वानोर चटर्जी ने कहा कि इतनी संकीर्ण सोच के साथ हिंदू धर्म को नहीं समझा जा सकता।

विसर्जन में क्रेन की जगह ट्रॉली, डीजे पर भी रोक

इससे पहले मुख्यमंत्री अधिकारी ने परंपराओं का हवाला देते हुए कहा था कि प्रतिमा विसर्जन के लिए क्रेन के बजाय ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाएगा और डीजे संगीत पर रोक रहेगी।

बुधवार को हुगली में विसर्जन के दौरान क्रेन की जगह रेल-पटरी पर चलने वाली ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया गया। बाजे कदमतला, निमतला और ग्लॉस्टर घाट जैसे प्रमुख विसर्जन स्थलों पर विशेष मैकेनिकल रैंप, ट्रॉलियां और कन्वेयर सिस्टम लगाए गए।

पिछले वर्षों की तुलना में इस बार तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर सुनाई नहीं दिए। हालांकि कुछ इलाकों में पटाखों की आवाज से शांति भंग हुई।

पर्यावरण संगठन सबुज मंच के कार्यकर्ता नबा दत्ता ने कहा कि उनका संगठन लंबे समय से डीजे संगीत के इस्तेमाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। उन्होंने कहा कि पहली बार उनकी मांग पूरी हुई है।

बुधवार को करीब 2800 प्रतिमाओं का विसर्जन

कोलकाता नगर निगम (KMC) के सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को करीब 2800 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इनमें दोईघाट पर लगभग 700 और बाजे कदमतला घाट पर करीब 560 प्रतिमाएं विसर्जित की गईं। निमतला और जजेज घाट पर भी विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पहुंचीं।

हालांकि अधिकांश पूजा आयोजकों ने बुधवार को विसर्जन से दूरी बनाए रखी।

रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार दोपहर बाजे कदमतला घाट पर प्रतिमाओं के ढांचों के बड़े ढेर देखे गए। कोलकाता नगर निगम के एक अधिकारी ने इसके लिए कम ज्वार को जिम्मेदार बताया। अधिकारी के मुताबिक, जमा ढांचों को हटाने के लिए अब ऊंचे ज्वार का इंतजार किया जा रहा है।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि चोरबागान हादसे से जुड़े फर्जी वीडियो बांग्लादेश से बनाए गए और बंगाल के कुछ लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वीडियो प्रसारित करने या उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।