भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की चुनौतियों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के हर 100 रुपये में से जांच एजेंसियां और संबंधित अधिकारी सिर्फ 1 रुपया ही वसूल पाते हैं। उन्होंने इसकी वजह आर्थिक अपराधियों के तेजी से विकसित होते तौर-तरीकों और देशों के बीच पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी को बताया।

CJI सूर्यकांत ने शनिवार को कैम्ब्रिज में 43वें International Symposium on Economic Crime को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक अपराध से निपटने के लिए भारत के पास व्यापक कानूनी और अनुपालन व्यवस्था है। इसके बावजूद अवैध तरीके से हासिल संपत्ति की वास्तविक बरामदगी बेहद कम है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का विषय ही एक असहज सवाल खड़ा करता है कि इतनी लागत, जोखिम और व्यापक अनुपालन व्यवस्था के बावजूद वास्तव में बरामद होने वाली संपत्ति की मात्रा ‘बेहद कम’ है।

सदियों पहले कौटिल्य ने भी दी थी चेतावनी

CJI ने अपने संबोधन में प्राचीन भारतीय राजनेता और शिक्षक कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि करीब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व लिखे गए इस ग्रंथ में सरकारी अधिकारियों द्वारा राज्य के खजाने से धन निकालने के करीब 40 अलग-अलग तरीकों का जिक्र मिलता है।

उन्होंने कौटिल्य की उस सीख का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि किसी अधिकारी के लिए राजा के राजस्व को संभालना और उसमें से कुछ न लेना उतना ही मुश्किल है जितना जीभ की नोक पर रखे शहद या जहर का स्वाद न लेना।

CJI ने कहा कि कौटिल्य ने ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए ऑडिट, क्रॉस-चेक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की जब्ती जैसे उपायों पर जोर दिया था। यानी आर्थिक अपराध कोई नई चुनौती नहीं है बल्कि सदियों से सत्ता और राजस्व व्यवस्था के सामने यह समस्या मौजूद रही है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी भी बड़ी चुनौती

CJI सूर्यकांत ने कहा कि आज आर्थिक अपराधियों के पास पैसा और संपत्ति एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के बेहद सॉफिस्टिकेटेड तरीके हैं। ऐसे में सिर्फ घरेलू कानूनों के जरिए अवैध संपत्ति की पूरी तरह बरामदगी मुश्किल है।

उन्होंने कहा कि भारत ने दूसरे देशों के साथ प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते (Mutual Legal Assistance) जैसे समझौते किए हैं। लेकिन इसके बावजूद अवैध संपत्ति की बरामदगी और आर्थिक अपराधियों को वापस लाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। उन्होंने देशों के बीच बेहतर सहयोग और तेजी से कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया।

नीरव मोदी- विजय माल्या जैसे उदाहण

आर्थिक भगोड़ों के प्रत्यर्पण की चुनौती के उदाहरण की बात करें तो भारत के चर्चित कारोबारी विजय माल्या और नीरव मोदी के मामलों को देखा जा सकता है। भारत ने माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया ब्रिटेन के साथ 2017 में शुरू की थी जबकि नीरव मोदी के मामले में भी ब्रिटेन में कानूनी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। अगस्त 2026 में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नीरव मोदी के खिलाफ ब्रिटेन में चल रही कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद प्रत्यर्पण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

हालांकि, भारत ने आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में संपत्ति की रिकवरी भी की है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, विजय माल्या मामले में ₹14,131.60 करोड़ और नीरव मोदी मामले में ₹1,112.91 करोड़ की संपत्ति बहाल की गई है।

CJI सूर्यकांत की टिप्पणी का मूल संदेश यही रहा कि आर्थिक अपराध से निपटने के लिए सिर्फ कानून बनाना पर्याप्त नहीं है; अवैध धन को ट्रैक करना, उसे फ्रीज करना और आखिरकार वापस हासिल करना भी उतना ही जरूरी है।

‘लोगों को भड़काया जा रहा है’, दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा पर SC का एक्शन

संसद मार्च के दौरान हुई झड़पों और जंतर-मंतर पर लगातार हो रहे प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों और 20 जुलाई को कथित NEET पेपर लीक के विरोध में निकाले गए संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि वह यह भी जांच करेगी कि क्या जंतर-मंतर अब प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान है।