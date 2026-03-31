रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने ईरान के साथ संभावित शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उसकी भूमिका सक्रिय कूटनीति के बजाय केवल मंच उपलब्ध करने तक सीमित है। उन्होंने इस तरह के प्रयासों में इस्लामाबाद की तटस्थता पर संदेह व्यक्त किया।

एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में विक्रम सूद ने कहा, “वह केवल एक मंच उपलब्ध करा रहे हैं। वह कार्यवाही की निगरानी के लिए वहां नहीं बैठ रहे हैं।” सूद ने आगे टिप्पणी की कि अमेरिका पाकिस्तान को एक भरोसेमंद साथी के रूप में देख सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, “मेरी यही धारणा है कि आप किसी तटस्थ स्थान पर बैठकर बातचीत करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन वास्तव में वह तटस्थ नहीं है, वह अमेरिका के इशारों पर चलता है।”

ईरान पाकिस्तान पर भरोसा करेगा या नहीं?

ईरान पाकिस्तान पर भरोसा करेगा या नहीं, इस सवाल पर सूद ने अनिश्चितता व्यक्त करते हुए ऐतिहासिक और सांप्रदायिक जटिलताओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता। शायद थोड़ा-बहुत लेकिन शिया-सुन्नी का मुद्दा भी है, अतीत में तनाव रहा है इसलिए मुझे नहीं लगता कि पूरा भरोसा होगा।” क्षेत्रीय परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि शिया-बहुसंख्यक देशों के साथ संबंधों के मामले में पाकिस्तान अपेक्षाकृत अलग-थलग है।

विक्रम सूद ने आगे कहा, “इस लिहाज से पाकिस्तान मध्य पूर्व में काफी अकेला है। उसके बहुत कम शिया मित्र देश हैं। मुझे लगता है कि अज़रबैजान और कुछ अन्य देश, जैसे बहरीन, जहां शिया आबादी है लेकिन वास्तव में बहुत कम हैं।”

शांति वार्ता पर क्या बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार?

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने रविवार को कहा था कि सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किये के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद इस्लमाबाद अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता आयोजित करेगा। इशाक डार ने विदेश मंत्रियों द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष पर परामर्श किए जाने के दौरान यह टिप्पणी की। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हुए हैं।

डार ने कहा, ”हम इस बात पर सहमत हुए कि यह युद्ध किसी के हित में नहीं है और इससे केवल मृत्यु और विनाश ही होगा। इन चुनौतीपूर्ण समय में मुस्लिम समुदाय की एकता बहुत जरूरी है।” डार ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान वार्ता की संभावनाओं के बारे में भी गणमान्य अतिथियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा, ”आगंतुक विदेश मंत्रियों ने इस पहल के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।”

UN डिप्लोमैट का इस्तीफा, ईरान पर परमाणु हमले का किया दावा

संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि मोहम्मद सफा ने ईरान में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी करने का आरोप लगाते हुए UN से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने यह जानकारी लीक करने के लिए अपना कैरियर छोड़ दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें