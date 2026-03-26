देश में तेल आपूर्ति को लेकर फैल रही आशंकाओं को सरकार ने खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर यह साफ किया है कि भारत में तेल की अभी कोई कमी नहीं है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। मंत्रालय के अनुसार, भारतीय तेल कंपनियों ने अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति पहले ही सुनिश्चित कर ली है। देश की सभी रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि कुछ देशों द्वारा ‘नेशनल एनर्जी इमरजेंसी’ घोषित किए जाने के बावजूद भारत को ऐसे कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। देश में तेल की उपलब्धता पर्याप्त है और सप्लाई चेन ठीक से काम कर रही हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल के दिनों में कुछ पेट्रोल पंपों पर घबराहट में की गई खरीदारी की घटनाएं सामने आईं। लेकिन ऐसे कुछेक मामले हैं और गलत जानकारी के कारण ऐसा हुआ है। खास तौर पर सोशल मीडिया पर यह गलत दावा फैलाया गया कि देश में केवल 6 दिनों का तेल स्टॉक बचा है। मंत्रालय ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया।

मंत्रालय के मुताबिक, भारत के पास कुल 74 दिनों की भंडारण क्षमता है और वर्तमान में करीब 60 दिनों का वास्तविक स्टॉक उपलब्ध है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और रणनीतिक भंडार शामिल हैं। यानी हर भारतीय नागरिक के लिए लगभग दो महीने की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित है।

एलपीजी की उपलब्धता को लेकर भी मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि देश में लगभग 30 दिनों का स्टॉक मौजूद है। तेल कंपनियां रोजाना 50 लाख से अधिक सिलेंडरों की सप्लाई कर रही हैं। बुकिंग भी घटकर करीब 50 लाख प्रतिदिन रह गई है। इसके अलावा, अतिरिक्त खरीद की प्रक्रिया लगातार जारी है।

पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारी जारी बयान के 10 बड़े और अहम पॉइंट्स आसान भाषा में समझें:

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत में पेट्रोल, डीजल और LPG की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है, कहीं कोई कमी नहीं। देशभर के 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप सामान्य रूप से खुले हैं। कहीं भी राशनिंग (सीमित बिक्री) लागू नहीं की गई है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पांचवा सबसे बड़ा पेट्रोलियम एक्सपोर्टर है। इसलिए घरेलू सप्लाई मजबूत है। सरकार ने कहा कि ‘नेशनल एनर्जी इमरजेंसी’ जैसी स्थिति भारत में नहीं है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। कुछ पेट्रोल पंपों पर दिखी भीड़ सोशल मीडिया पर फैलाई गई फर्जी खबरों की वजह से थी, असली कमी नहीं थी। कच्चे तेल की सप्लाई में कोई गैप नहीं है। भारत को 41 से ज्यादा देशों से तेल मिल रहा है और रिफाइनरियां 100% से ज्यादा क्षमता पर चल रही हैं। अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की सप्लाई पहले से तय है। कोई जोखिम नहीं है। ‘सिर्फ 6 दिन का स्टॉक बचा है’ वाली खबर पूरी तरह गलत है। भारत के पास कुल 74 दिन की क्षमता और अभी करीब 60 दिन का स्टॉक मौजूद है। LPG को लेकर भी कोई संकट नहीं है। हर दिन 50 लाख से ज्यादा सिलेंडर की सप्लाई हो रही है और लगभग 30 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। सरकार ने चेतावनी दी है कि फर्जी खबर फैलाना अपराध है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

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ईरान-इजरायल युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पहले यह तस्वीर सिर्फ मध्य प्रदेश और गुजरात में सामने आ रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और असम में भी लोग पेट्रोल-डीजल खरीदने के लिए घबराहट में जुटे दिखाई दे रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…