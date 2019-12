Onion Crisis प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर पूरे देश में हो हल्ला मचा हुआ है। कई शहरों में प्याज की कीमतें डेढ़ से दो सौ रुपए तक पहुंच गई हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार प्याज की कमी को देखते हुए मिस्र और तुर्की से प्याज आयात करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर देशभर में प्रदर्शन कर रही है।

मंत्री ने इसकी जानकारी से साफ इंकार किया : इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, “मैं एक शाकाहारी हूं। मैंने कभी प्याज का स्वाद नहीं चखा है। मेरे जैसे व्यक्ति को प्याज की स्थिति (बाजार भाव) के बारे में कैसे पता चलेगा।” उन्होंने प्याज के बारे में किसी भी तरह की जानकारी से साफ इंकार कर दिया।

#WATCH “I am a vegetarian. I have never tasted an onion. So, how will a person like me know about the situation (market prices) of onions,” says Union Minister Ashwini Choubey pic.twitter.com/cubekfUrYW

