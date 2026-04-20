कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को एक वर्ष होने को है, लेकिन पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा हैं और इंसाफ के सवाल कायम हैं। कई पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, तो कई की आंखों में आज भी उस मंजर का डर कायम है। कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की पहली बरसी के मद्देनजर घाटी के पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस हमले में लश्कर के आतंकियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पुणे के पीड़ित संतोष जगदले के परिवार का कहना है कि उनके लिए पिछला एक साल सबसे कठिन रहा है। परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हम आज भी सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। इस घटना के बाद बीते एक साल में, संतोष की पत्नी प्रगति और बेटी असावरी को न केवल भावनात्मक पीड़ा से जूझना पड़ा है, बल्कि परिवार के मुख्य कमाने वाले को खोने के कारण आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा है।

असावरी जगदले कहती हैं, ‘हमने कई रातें बिना सोए बिताई हैं। हमने अपनी आंखों से जो घटना देखी थी, वह आज भी हमारे जेहन में ताजा है।’ ऐसे कई परिवार हैं, जिन्हें दर्द से गुजरना पड़ा है। लगभग एक साल हो गया है जब 50 साल के संतोष जगदाले की उनकी पत्नी और बेटी के सामने हत्या कर दी गई थी। वे दोनों अभी भी उस भयानक घटना के सदमे से उबर नहीं पाई हैं।

हमले के ठीक एक साल बाद यूं तो बैसरन घाटी में फिर से पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों द्वारा किए गए नृशंस हमले के कारण जम्मू-कश्मीर से पर्यटकों का पलायन होने के बाद करीब 50 पर्यटन स्थलों को बंद करना पड़ा था। सुरक्षा ऑडिट के बाद इनमें से कुछ को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला गया।

गौरतलब है कि 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें 25 पर्यटक थे। यह हाल के वर्षों में नागरिकों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों के खिलाफ ‘आपरेशन सिंदूर’ किया था।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने स्वीकार किया कि इस हमले ने पर्यटन, आजीविका और इस क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। अनंतनाग स्थित ‘मिनी स्विट्जरलैंड’ का दीदार करने के लिए पहुंच रहे पर्यटकों की संख्या में इजाफा को देखते हुए पहलगाम रिजार्ट में सुरक्षा के पुख्ता एहतियाती उपाय किए गए हैं। उधर, अमेरिका के कैपिटल हिल में भी भारत की तरफ से एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के नापाक चेहरे को भारत उजागर करेगा।

अधिकारियों के मुताबिक, सभी सुरक्षा एजेंसियों को पहलगाम आतंकी हमले की बरसी की पूर्व संध्या पर खास तौर पर पर्यटन स्थलों के आसपास किसी भी विध्वंसक गतिविधि की आशंका के मद्देनजर सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि एक पुख्ता सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए जमीनी स्तर पर हुई बैठकों में हाल ही में इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित पहचान प्रणाली शुरू की गई है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक के मुताबिक वीके बर्दी ने हाल ही में की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि पर्यटकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों सहित संवेदनशील प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।



पहलगाम हमले की पहली बरसी पर अमेरिका में भारतीय दूतावास मंगलवार को कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद परिसर) में एक प्रदर्शनी आयोजित करेगा, जिसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर किया जाएगा। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ‘द ह्यूमन कास्ट आफ टेररिज्म’ (आतंकवाद की मानवीय कीमत) प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी ऐसे समय में आयोजित की जा रही है जब पाकिस्तान 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका-ईरान युद्ध में खुद को शांति स्थापित कराने वाले देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है।

कैपिटल हिल में आयोजित होने वाली डिजिटल प्रदर्शनी में दुनिया भर में हुए भीषण आतंकवादी हमलों को प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाके, 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले और पहलगाम आतंकवादी हमले को भी दिखाया जाएगा। इसमें प्रत्येक हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठनों के नाम भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान स्थित कई संगठन एवं आतंकवादी शामिल हैं।

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जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। महाराष्ट्र के संतोष जगदाले भी इस हमले में मारे गए थे। इस हमले के बाद संतोष की बेटी असावरी जगदाले को महाराष्ट्र सरकार ने नौकरी का वादा किया था। लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। पूरी खबर पढ़ें…