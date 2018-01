कोर्ट में लड़ाई, पर डिनर पार्टी में अरुण जेटली से दिखी अरविंद केजरीवाल की बेहद करीबी

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैसे तो एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस लड़ रहे हैं लेकिन वहीं दूसरी ओर दोनों नेता एक डिनर पार्टी के दौरान एक दूसरे के बहुत करीबी नजर आए। गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की तरफ से डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था। जीएसटी का नेतृत्व कर रहे अरुण जेटली के साथ अरविंद केजरीवाल डिनर पार्टी में नजर आए। एक दूसरे की विपक्षी पार्टी के ये दिग्गज नेता डिनर पार्टी में एक दूसरे के साथ बैठे दिखाई दिए। इस पार्टी की कुछ तस्वीरें आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों नेता एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशमिजाजी के साथ मिले और साथ में बहुत ही आराम से बैठे हैं।

इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, फूड एंड सप्लाई और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन भी पहुंचे थे। इनके अलावा अन्य राज्य के गणमान्य व्यक्ति और जीएसटी काउंसिल के सदस्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने साल 2015 में केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के छह नेताओं पर मानहानि का केस किया था। जेटली ने आप नेताओं के उन आरोपो के बाद यह केस किया था, जिनमें यह कहा गया था कि दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के 13 साल के कार्यकाल में अरुण जेटली ने बहुत गड़बड़ियां की थीं।

Delhi CM @ArvindKejriwal, Dy CM @msisodia & Minister @ImranHussaain met Dignitaries from different states at a Dinner with GST Council. pic.twitter.com/BgFY4pMf55

— AAP (@AamAadmiParty) January 18, 2018