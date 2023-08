Parliament Special Session: क्या संसद के विशेष सत्र में ‘एक देश, एक चुनाव’ से जुड़ा बिल ला सकती है सरकार?

One Nation One Election: सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया है, इसपर खुलकर कुछ भी नहीं कहा गया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार देश में एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है।

सरकार ने बुलाया है पांच दिन का विशेष सत्र (File Photo- Express/Anil Sharma)

Parliament Special Session: मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार ने यह सत्र क्यों बुलाया है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह कहा गया है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में ‘एक देश, एक चुनाव’ से जुड़ा बिल ला सकती है। संसद के इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी।

