दिल्ली के लाजपत नगर-2 में बुधवार दोपहर एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति झुलस गया। घायल को इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह आईसीयू में है। पुलिस को आशंका है कि बेसमेंट में चल रहे वेल्डिंग के काम के दौरान आग लगी हो सकती है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब 1:17 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। कॉल करने वाले ने बताया था कि इमारत के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके को घेरकर इमारत में मौजूद लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। इसके साथ ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।

बेसमेंट में चल रहा था वेल्डिंग का काम

जिस चार मंजिला इमारत में आग लगी, उसमें व्यावसायिक और आवासीय दोनों तरह की गतिविधियां चल रही थीं। इमारत के बेसमेंट में ‘मिलाना क्राफ्ट वर्क्स’ नाम से एक कारोबार संचालित होता है, जबकि ऊपर की मंजिलों पर इमारत के मालिक के रिश्तेदार और दूसरे लोग रहते हैं।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग लगने के समय बेसमेंट में वेल्डिंग का काम किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि वहां फायर सेफ्टी उपकरण लगाने का काम चल रहा था। इस दौरान दो कर्मचारी वेल्डिंग का काम कर रहे थे और मिलाना क्राफ्ट वर्क्स के दो कर्मचारी भी वहां मौजूद थे।

एक कर्मचारी की मौत, दूसरा आईसीयू में भर्ती

पुलिस के अनुसार, आग लगने के बाद बेसमेंट से कारोबार में काम करने वाले गौरव नाम के कर्मचारी को बाहर निकाला गया। उसे तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, एक अन्य कर्मचारी प्रेम सिंह शर्मा आग में झुलस गए। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल वह आईसीयू में हैं।

बिल्डिंग के इस्तेमाल की भी हो रही जांच

पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आवासीय इमारत के बेसमेंट का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा इमारत में सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।

पुलिस ने वेल्डिंग और फायर सेफ्टी उपकरण लगाने के लिए मजदूर उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार को पूछताछ और सत्यापन के लिए बुलाया है। जांच में इमारत के मालिक, ठेकेदार और वेल्डिंग का काम करने वाले मजदूरों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है और आगे की जांच जारी है। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आग किस वजह से लगी और हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है।

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पंजाब में पटियाला-संगरूर हाईवे पर भाखड़ा नहर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) के बनाए पुल का एक हिस्सा गुरुवार सुबह गिर गया। जिससे दो ट्रक फंस गए। बचावकर्मियों ने दोनों ट्रक ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।