भारत के रोजगार बाज़ार की नई तस्वीर दो अलग-अलग कहानियां सुनाती है। पहली- पिछले एक साल में युवा बेरोज़गारी में मामूली कमी आई है। दूसरी- शहरों में नौकरी की तलाश अब भी युवाओं के लिए सबसे कठिन चुनौती बनी हुई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2025 के मुताबिक 15-29 वर्ष आयु वर्ग के 9.9% युवा बेरोज़गार हैं। यानी देश में आज भी लगभग हर 10 में 1 युवा नौकरी की तलाश में है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा।

इससे भी बड़ी बात यह है कि शहरों में यह संकट और गहरा है जहां युवा बेरोज़गारी 13.6% है। इसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 8.3% दर्ज की गई है।

क्यों अहम है यह रिपोर्ट?

भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में जुटते हैं। ऐसे में हर साल आने वाली Periodic Labour Force Survey (PLFS) यह बताती है कि देश में कितने लोगों को काम मिला, कितने अब भी नौकरी की तलाश में हैं और रोजगार का स्वरूप किस दिशा में बदल रहा है।

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PLFS 2025 बताती है कि रोजगार बाजार में सुधार के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं लेकिन युवाओं की बेरोज़गारी अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। खासकर शहरी भारत में नौकरी की चुनौती ग्रामीण इलाकों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर नजर आती है।

रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण और शहरी भारत के बीच रोजगार की स्थिति में स्पष्ट अंतर है। गांवों में युवा बेरोज़गारी 8.3% है जबकि शहरों में यही आंकड़ा 13.6% तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि शहरों में रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं के सामने प्रतिस्पर्धा ज्यादा है और नौकरी मिलने में ज्यादा समय लग रहा है। रिपोर्ट इसके कारणों की व्याख्या नहीं करती लेकिन आंकड़े शहरी श्रम बाज़ार पर अधिक दबाव होने का संकेत देते हैं।

भारत में बेरोज़गारी की तस्वीर

श्रेणी 2024 2025 बदलाव कुल बेरोज़गारी (15+) 3.20% 3.10% ⬇ 0.1 युवा (15-29) 10.30% 9.90% ⬇ 0.4 ग्रामीण युवा 8.70% 8.30% ⬇ 0.4 शहरी युवा 14.30% 13.60% ⬇ 0.7 शिक्षित 7.00% 6.50% ⬇ 0.5

क्या कहते हैं आंकड़े?

बेरोज़गारी घटी लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं

रिपोर्ट के अनुसार युवा बेरोज़गारी दर पिछले साल के मुकाबले 10.3% से घटकर 9.9% हुई है। यानी सुधार जरूर हुआ है लेकिन हर दसवां युवा आज भी रोजगार से बाहर है। यह संकेत देता है कि जॉब क्रिएशन की रफ्तार अभी भी युवाओं की जरूरत के अनुरूप नहीं है।

शहरों में नौकरी की राह ज्यादा कठिन

PLFS का सबसे अहम संकेत ग्रामीण और शहरी भारत के बीच का अंतर है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा बेरोज़गारी 8.3% है जबकि शहरों में यही आंकड़ा 13.6% है। यानी शहरों में नौकरी पाने की चुनौती गांवों की तुलना में काफी बड़ी है। रिपोर्ट इसके पीछे कारण नहीं बताती लेकिन आंकड़े शहरी रोजगार बाजार पर अधिक दबाव का संकेत देते हैं।

पढ़े-लिखे लोगों को भी राहत सीमित

शिक्षित बेरोज़गारी दर 7.0% से घटकर 6.5% हुई है। इससे यह संकेत मिलता है कि डिग्रीधारकों के लिए रोजगार के अवसर कुछ बढ़े हैं लेकिन बेरोज़गारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

रोजगार का स्वरूप बदल रहा है

रिपोर्ट सिर्फ बेरोज़गारी नहीं बताती बल्कि रोजगार के बदलते स्वरूप की भी तस्वीर पेश करती है।

-नियमित वेतनभोगी नौकरियों की हिस्सेदारी 22.4% से बढ़कर 23.6% हो गई।

-स्वरोज़गार करने वालों का हिस्सा 57.5% से घटकर 56.2% रह गया।

-कृषि क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 44.8% से घटकर 43% हुआ।

-वहीं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ा है।

इससे संकेत मिलता है कि भारतीय श्रम बाजार धीरे-धीरे अधिक औपचारिक रोजगार की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि रोजगार का स्वरूप बदल रहा है और रोजगार धीरे-धीरे खेती से उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर ट्रांसफर हो रहा है।

रोजगार का बदलता स्वरूप

रोजगार का प्रकार 2024 2025 ट्रेंड स्वरोज़गार 57.50% 56.20% ⬇ नियमित नौकरी 22.40% 23.60% ⬆ कैजुअल लेबर 20.10% 20.20% लगभग स्थिर

इससे संकेत मिलता है कि भारतीय श्रम बाजार धीरे-धीरे अधिक औपचारिक रोजगार की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि रोजगार का स्वरूप बदल रहा है और रोजगार धीरे-धीरे खेती से उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर ट्रांसफर हो रहा है।

रिपोर्ट में पता चलीं पांच बड़ी बातें

-हर 10 में 1 युवा बेरोज़गार है।

-शहरी युवाओं की बेरोज़गारी ग्रामीण युवाओं से कहीं अधिक है।

-शिक्षित बेरोज़गारी में मामूली गिरावट दर्ज हुई है।

-नियमित वेतन वाली नौकरियों की हिस्सेदारी बढ़ी है।

-रोजगार का झुकाव धीरे-धीरे कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के 6 बड़े आंकड़े

आंकड़ा मतलब 61.6 करोड़ रोजगार में लोग 9.90% युवा बेरोज़गारी 13.60% शहरी युवा बेरोज़गारी 8.30% ग्रामीण युवा बेरोज़गारी 23.60% नियमित नौकरी 3.10% कुल बेरोज़गारी

PLFS 2025 की रिपोर्ट रोजगार बाजार में सुधार के संकेत जरूर देती है लेकिन यह भी स्पष्ट करती है कि युवाओं के लिए नौकरी की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है और संकट अभी भी गहरा है। बेरोज़गारी दर में मामूली गिरावट आई है फिर भी लगभग हर दसवां युवा रोजगार से बाहर है।

शहरों में यह चुनौती और अधिक गंभीर दिखाई देती है। दूसरी ओर नियमित वेतन वाली नौकरियों की बढ़ती हिस्सेदारी और इंडस्ट्री व सर्विस सेक्टर में रोजगार का विस्तार यह संकेत देते हैं कि भारतीय श्रम बाजार धीरे-धीरे बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आने वाले सालों में यह देखना अहम होगा कि रोजगार सृजन यानी जॉब क्रिएशन की गति युवाओं की बढ़ती संख्या के साथ कदम मिला पाती है या नहीं।

युवा बेरोज़गारी: शहर बनाम गांव 2025 के आंकड़े और साल भर का बदलाव 2025: क्षेत्रवार बेरोज़गारी दर ग्रामीण 8.3% राष्ट्रीय औसत 9.9% शहरी 13.6% एक साल में क्या बदला? (2024 vs 2025) 2024 युवा बेरोज़गारी 10.3% ग्रामीण युवा 8.7% शहरी युवा 14.3% शिक्षित बेरोज़गारी 7.0% नियमित नौकरी 22.4% 2025 युवा बेरोज़गारी 9.9% ग्रामीण युवा 8.3% शहरी युवा 13.6% शिक्षित बेरोज़गारी 6.5% नियमित नौकरी 23.6% 2025 में रोजगार में कुल 61.6 करोड़ लोग • हर मोर्चे पर हल्का सुधार, पर शहरी-ग्रामीण खाई बरकरार जनसत्ता InfoGenIE

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