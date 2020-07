‘एक की स्थापना नेहरू ने की थी, दूसरे की राजीव गांधी ने’, CBSE Class 10th Result में बेहतर प्रदर्शन पर बोले लोग

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की कक्षा 10वीं का आज रिजल्ट जारी हो गया है। इसके साथ ही सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा देने वाले करीब 18 लाख बच्चों का इंतजार भी खत्म हो गया है। इस वर्ष का 10वीं कक्षा में 91.46 प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं। इसमें सबसे अच्छा रिज़ल्ट केंद्रीय विद्यालय का रहा।

इसे लेकर सुमित कश्यप नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया है। सुमित ने सभी स्कूलों के छात्रों के सफलता प्रतिशत को शेयर करते हुए लिखा “एक की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने तो दूसरे की स्थापना राजीव गांधी ने की है।” दरअसल इस साल सबसे अच्छा रिजल्ट केंद्रीय विद्यालय का रहा। इस साल केंद्रीय विद्यालय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत 99.23 फीसदी रहा, जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय के 98.66 प्रतिशत रहा। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1963 में की थी। वहीं जवाहर नवोदय की स्थापना 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी।

सुमित कश्यप के इस ट्वीट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। एक ने लिखा “और मोदीजी ने व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी की स्थापना की है।” एक अन्य यूजर ने लिखा “70 साल में क्या हुआ है यह अब साफ-साफ दिख रहा है। वहीं एक ने लिखा “इस दौरान पीएम वही लोग थे तो स्थापना भी वही करेंगे ना।”

One founded by Jawaharlal Nehru… Other one founded by Rajiv Gandhi.https://t.co/hhHo1OyICp

