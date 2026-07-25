West Bengal News: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डायमंड हार्बर से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर निशाना बनाया है। इस बार उन्होंने भरी विधानसभा में अभिषेक के चर्चित ‘सेवाश्रय’ शिविर से संबंधित कई गंभीर अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने न केवल आरोप लगाए हैं, बल्कि स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि इस घोटाले की उचित जांच होने पर अभिषेक बनर्जी को जेल भेजा जाएगा।

शनिवार को विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि तृणमूल शासन के दौरान ‘सेवाश्रय’ खेमे के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और इन आरोपों के आधार पर पुलिस कार्रवाई शुरू की जाएगी।

विधानसभा में गुस्सा जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “एक बड़ा घोटाला सामने आया है, वह है ‘भैपुर’ सेवाश्रय घोटाला। इस भ्रष्टाचार के कारण शिविर में इलाज के दौरान एक बच्चे का हाथ और एक महिला का पैर काटना पड़ा। लोगों के जीवन के साथ इस तरह खिलवाड़ किया गया है।”

उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अनुभवी डॉक्टरों के बजाय, अनुभवहीन मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा था। मरीजों को एक्सपायर्ड दवाएं भी दी जा रही थीं। मुख्यमंत्री ने दावा किया, “सेवाश्रय शिविर से दिलीप मंडल के गोदाम से बड़ी संख्या में एक्सपायर्ड दवाएं जब्त की गई हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से एक्स-रे और यूएसजी मशीनें ले जाई गई थीं। उन सभी एक्स-रे और यूएसजी मशीनों को जब्त कर लिया गया है।”

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “इस बार इस धोखेबाज भतीजे को कोई नहीं बचा पाएगा। एक बार जेल जाने के बाद वह बाहर नहीं निकल पाएगा। सेवाश्रय भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी सूचनाओं और सबूतों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी ने विधायक मदन मित्रा को मंगलवार देर शाम एक कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्होंने मदन मित्रा से सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी है। साथ ही उनसे 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…