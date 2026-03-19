साल 2016 में, 60 साल की कुन्हामिना केरल के कन्नूर में अपने घर पर एक कुर्सी से बंधी हुई मृत पाई गईं; उनके शरीर पर 19 गहरे घाव थे। घर से 8 तोला (80 ग्राम) सोना गायब था। साथ ही दिल्ली के एक परिवार के तीन सदस्य भी गायब थे, जिसमें एक महिला और उसके दो बालिग बच्चे शामिल हैं। यह हत्या मामले में प्राइम सस्पेक्ट थे।

लगभग 10 साल तक, कई भाषाएं बोलने वाला यह फरार परिवार, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक राज्य से दूसरे राज्य में भागता रहा। फिर, एक छोटी सी ‘डिजीटल चूक’ ने उन्हें पकड़वा दिया। पिछले हफ्ते, कन्नूर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से 55 साल की परवीन बाबू और उनकी 32 साल की बेटी सकीना फातिमा को गिरफ्तार किया; ये दोनों ही दिल्ली के नांगलोई की रहने वाली हैं।

पुलिस के मुताबिक, इस परिवार का पता तब चला जब सकीना ने अपने असली पहचान पत्र का इस्तेमाल करके एक मोबाइल कनेक्शन लिया। परवीन का बेटा असगर अली अभी भी फरार है। वो भी हत्या में शामिल था। कन्नूर क्राइम ब्रांच के SP बालकृष्णन नायर ने बताया कि इस परिवार ने गुजरात के सूरत से आए कपड़े बेचने वालों का रूप धर रखा था और कुन्हामिना के घर के पास ही किराए पर जगह ली हुई थी।

पुलिस ने शुरुआती जांच के दौरान ही उनकी पहचान कर ली थी और उनकी तस्वीरों के साथ ‘लुकआउट नोटिस’ जारी कर दिए थे। SP ने बताया, “हमें पता चला कि घटना के कुछ दिनों बाद ही परिवार ने अपना कीमती मोबाइल फोन बेच दिया था, और उससे सारा डेटा और दूसरी जानकारी मिटा दी थी। उनका पता न लगाया जा सके, इसलिए उन्होंने किराए पर घर लेने के लिए नकली दस्तावेज दिए थे। फोन का SIM कार्ड भी कर्नाटक की एक महिला के दस्तावेज जमा करके लिया गया था। बदले में, उस महिला को मुफ्त में कपड़े दिए गए थे।”

अपराध की अंतर-राज्यीय प्रकृति को देखते हुए, 2024 में जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। पुलिस के अनुसार, मां और उसके बच्चे अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नामों से रहते थे — परवीन बाबू कथित तौर पर सौम्या रंगावाला, फरीदा और सुधा के नाम से रहती थी, और उसका स्थायी पता (दिखावटी) कुशैगुडा, हैदराबाद था।

जांच ​​में यह भी पता चला कि परिवार को कथित तौर पर 2013 में आंध्र प्रदेश के ओंगोल में इसी तरह की एक लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने एक बुज़ुर्ग महिला पर हमला करके सोना और पैसे लूटे थे। उन्होंने कथित तौर पर उस मामले में जमानत तोड़ दी थी, और पुलिस को पता चला कि जिन दो महिलाओं ने जमानत दी थी, उन्हें पैसे दिए गए थे।

पिछले 10 सालों से, यह परिवार कथित तौर पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर रहता रहा। SP ने कहा, “आरोपियों ने कभी भी किसी भी काम के लिए अपनी असली आईडी या दस्तावेज इस्तेमाल नहीं किए। जैसे-जैसे वे जगह बदलते रहे, उन्होंने अलग-अलग कामों के लिए, जैसे कि मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए, नए जाली दस्तावेज (PAN कार्ड समेत) इस्तेमाल किए।”

गुजारा करने के लिए, परिवार ने कथित तौर पर और भी कई तरह की ठगी की। उन्होंने कहा, “हमें पता चला है कि मां और बेटी ने लोगों को ‘हनी ट्रैप’ करके पैसे कमाए थे।” यह जानकारी उन सभी राज्यों की पुलिस इकाइयों के साथ साझा की गई थी जो अंतर-राज्यीय अपराधों पर नजर रखती हैं। हालांकि, आरोपियों का लगातार नकली आईडी इस्तेमाल करने की वजह से उनका पता लगाना मुश्किल बना रहा।

हालांकि, पुलिस को सफलता कुछ महीने पहले मिली, जब परिवार ने कर्ज लेने के लिए एक बैंक से संपर्क किया। अधिकारी ने बताया, “अब तक, वे बहुत सावधानी बरतते हुए सिर्फ नकली आईडी वाले दस्तावेज ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन, जिस बैंक में उन्होंने कर्ज के लिए संपर्क किया था, वहां दस्तावेजों की जांच की गई और पता चला कि उनका मोबाइल फोन किसी और के नाम पर लिया गया था। बैंक अधिकारियों के जोर देने पर, सकीना को मजबूर होकर अपनी असली आईडी पर मोबाइल कनेक्शन लेना पड़ा।”

बालकृष्णन ने कहा, “इस वजह से उनकी असली जानकारी सरकारी डेटाबेस में आ गई, जिससे हम AI टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसी जानकारी खोज पाए।” बालकृष्णन ने कन्नूर और कासरगोड में कई संवेदनशील जांचों का नेतृत्व किया है। जांच ​​टीम का हिस्सा रहे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुधीर कल्लन ने बताया कि पिछले महीने पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस से फातिमा के नाम पर रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर हासिल किया था।

उन्होंने कहा, “जब इस नंबर को नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड — एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अलग-अलग सरकारी और निजी डेटाबेस से जुड़ा होता है — में खोजा गया, तो हमें बैंक की जानकारी और बेटी का PAN कार्ड मिल गया। हमने पाया कि तस्वीरें भी फरार चल रहे लोगों की तस्वीरों से मेल खा रही थीं। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए ‘गांडीव’ (जो NATGRID का ही एक हिस्सा है) नामक एक आधुनिक AI-आधारित एनालिटिकल टूल का इस्तेमाल किया।”

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उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘यक्ष’ टेक्नोलॉजी-आधारित पुलिसिंग में एक अहम टूल के तौर पर उभर रहा है। यह रियल-टाइम में अपराध का पता लगाने और लंबे समय से अटकी पड़ी जांचों, दोनों में मदद कर रहा है। पूरी खबर पढ़ें…