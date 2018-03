दुनिया भर में अंतरराष्‍ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के मौके पर तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई संस्‍थाएं सर्वे के जरिये भी महिलाओं का मन और उनकी स्थिति टटोलने की कोशिश करती हैं। भारत की मुख्‍य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस अवसर पर एक सर्वे कराया। इसको लेकर पार्टी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। पार्टी ने ट्विटर पर एक पोस्‍ट के साथ सर्वे को लेकर सवाल पूछा और जवाब के लिए चार विकल्‍प दिए। कांग्रेस ने ट्वीट किया, ‘आपलोग इस बार का महिला दिवस किस तरह मनाने जा रही हैं?’ इसके लिए दिए गए विकल्‍प इस तरह हैं- पहला, अपना मनपसंद पेय पदार्थ पीकर। दूसरा, जोर-जोर से हंस कर। तीसरा, देर रात तक घूमना और चौथे विकल्‍प में दिया गया था उपरोक्‍त सभी। ट्विटर पर किए गए सर्वे में 56 फीसद ने चौथे विकल्‍प के पक्ष में वोट किया। 22 प्रतिशत ने दूसरे, 15 फीसद ने पहले और 7 प्रतिशत ने तीसरे विकल्‍प के पक्ष में अपना मत दिया।

How will you be celebrating this Women’s Day? #WomensDay #IndiaSpeaks

— Congress (@INCIndia) March 8, 2018