हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमारा ध्येय लोगों को राहत पहुंचाना है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। उनका कहना था कि मरा हुआ व्यक्ति हमारे शोर मचाने से जीवित तो नहीं हो जाएगा।

दरअसल, सीएम से पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि रोजाना 20-22 मौतें हो रही हैं, पर डेटा नहीं दिया जा रहा है। सीएम का कहना था कि ये वैश्विक महामारी है। इसके बारे में किसी को नहीं पता था। जो हुआ अचानक हुआ। अब हमारा जोर लोगों की जान बचाने पर है। कैसे स्वास्थ्य सेवाएं दुरूस्त रहें और लोगों को राहत मिलती रहे। सरकार इसी दिशा में लगातार और शिद्दत से काम कर रही है।

#WATCH | Haryana CM Manohar Lal Khattar says, "Iss sankat (#COVID19) mein humko data ke saath nahi khelna hai. We should focus on seeing how people can recover. The dead won't resurrect with furore over it. There is no point in a debate over the number of deaths…" (26.04) pic.twitter.com/27Kh9k0r6c

— ANI (@ANI) April 27, 2021