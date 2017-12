जेएनयू विवाद में भाजपा नेता विनय कटियार भी कूद गए हैं। राम मंदिर पर भाजपा के ही वरिष्‍ठ नेता सुब्रमण्‍यम स्‍वामी का कार्यक्रम रद करने पर वह भड़क गए। उन्‍होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी परिसर में हमेशा राष्‍ट्रविरोधी कार्य होते रहते हैं, ऐसे में उसे खतम कर देना चाहिए। कटियार ने कहा कि जेएनयू को खतम कर वहां दूसरा संस्‍थान खोला जाना चाहिए। मालूम हो कि स्‍वामी ने अपना कार्यक्रम रद होने पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। विनय कटियार की यह तल्‍ख टिप्‍पणी स्‍वामी का बयान जारी होने के बाद सामने आया है। जेएनयू को लेकर पूर्व में भी भाजपा के कई दिग्‍गज नेता विवि में चलने वाली गतिविधियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त कर चुके हैं।

एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए भाजपा नेता कटियार ने कहा, ‘जेएनयू में हमेशा राष्‍ट्रविरोधी कार्य होते रहते हैं जो नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद वहां ऐसा हो रहा है। ऐसे में उसे बंद कर उसके स्‍थान पर दूसरा संस्‍थान खोला जाना चाहिए। सुब्रमण्‍यम स्‍वामी कौन सा उत्‍तेजक बोलने वाले हैं। वह तो अकादमिक लोग हैं और जो बात बोलते हैं पूरे तर्क के साथ बोलते हैं। ऐसे में उनका कार्यक्रम रद नहीं होना चाहिए। जेएनयू में मे भी तो वे (छात्र) केवल तर्क-वितर्क ही करते हैं और तो कुछ होता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि उस संस्‍थान को ही खतम करो।’ यह कोई पहला मौका नहीं है जब भाजपा के किसी वरिष्‍ठ नेता ने इस तरह का बयान दिया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी के कई नेता जेएनयू में होने वाले कार्यक्रम पर अपना कड़ा विरोध जता चुके हैं।

BJP leader Vinay Katiyar sparks controversy by saying, 'JNU is an anti-national university, it must be shut down' #JNUMutesSwamy pic.twitter.com/mjf8ZCNmrw

— TIMES NOW (@TimesNow) December 6, 2017