‘नमो एप’ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसमें केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी भी कूद पड़ी हैं। उन्‍होंने कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी के ‘बिग बॉस’ का जवाब ‘छोटा भीम’ से दिया है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, ‘राहुल गांधी जी यह तो ‘छोटा भीम’ भी जानता है कि एप पर सामान्‍य तौर पर मांगी गई मंजूरी को जासूसी नहीं माना जाता है।’ पिछले कुछ दिनों से ‘नमो एप’ को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने ‘नमो एप’ की मदद से भारत के लोगों के निजी डाटा को लीक करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रमुख ने खुद ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था। राहुल गांधी ने लिखा था कि पीएम मोदी का नमो एप गुपचुप तरीके से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करता है। उन्‍होंने लिखा था, ‘मोदी का नमो एप सीक्रेट तरीके से ऑडियो, वीडियो, आपके दोस्तों और परिवार का कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड करता है। यहां तक कि यह जीपीएस के द्वारा आपके लोकेशन को भी ट्रैक करता है। बिग बॉस जिन्‍हें भारतीयों की जासूसी करना पसंद है, अब वह हमारे बच्चों का डाटा चाहते हैं। एनसीसी के 13 लाख कैडेट्स को एप को डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया गया है।’

. @RahulGandhi ji, even ‘Chhota Bheem’ knows that commonly asked permission on Apps don’t tantamount to snooping.

Modi misusing PM position to build personal database with data on millions of Indians via the NaMo App promoted by Govt.

If as PM he wants to use tech to communicate with India, no problem. But use the official PMO APP for it.

This data belongs to India, not Modi.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 26, 2018