कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने कठुआ और उन्‍नाव के बर्बर सामूहिक दुष्‍कर्म कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्‍पी पर तीखा हमला बोला है। उन्‍होंने कहा कि इन मामलों पर उनकी खामोशी अस्‍वीकार्य है। उन्‍होंने ट्वीट कर पीएम मोदी से दो सवाल भी पूछे हैं। राहुल ने ट्वीट किया, ‘मिस्‍टर प्राइममिनिस्‍टर आपकी चुप्‍पी को स्‍वीकार नहीं किया जा सकता है। आप महिलाओं और बच्‍चों पर लगातार बढ़ रही हिंसा के बारे में क्‍या सोचते हैं? आरोपी बलात्‍कारियों और हत्‍यारों को क्‍यों बचाया जा रहा है? भारत इंतजार कर रहा है।’ कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी की खामोशी की आलोचना की गई है। पार्टी ने लिखा, ‘पीएम मोदी चुनाव जीतने के लिए ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ जैसे आकर्षक नारों का इस्‍तेमाल करना पसंद करते हैं। लेकिन, जब बेटियों के साथ बलात्‍कार किया जाता है, उनके साथ बर्बरता की जाती है और उनकी हत्‍या की जाती है तो वह असामान्‍य रूप से चुप्‍पी साध लेते हैं। प्रधानमंत्री महोदय अत्‍याचार के और कितने मामले होंगे जब आप बोलेंगे?’

माफी मांगें भाजपा सांसद: कांग्रेस ने भाजपा सांसद मिनाक्षी लेखी की भी कड़ी आलोचना की है। भाजपा नेता ने कहा था कि पहले ये लोग अल्‍पसंख्‍यक-अल्‍पसंख्‍यक, दलित-दलित और अब महिला-महिला चिल्‍ला रहे हैं। कांग्रेस ने इस बयान के लिए लेखी से अविलंब माफी की मांग की है। पार्टी ने कहा, ‘भाजपा सांसद मिनाक्षी लेखी की असंवेदनशील टिप्‍पणी अपने अधिकारों को लेकर खड़े हुए भारतीय नागरिकों का अपमान है। उनका बयान पार्टी की विचारधारा को प्रतिबिंवित करता है। उन्‍हें अविलंब अपने शब्‍दों को वापस लेते हुए माफी मांगनी चाहिए।’ बता दें कि कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने सामूहिक दुष्‍कर्म की दोनों घटनाओं के विरोध में आधी रात को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला था। नेशनल कांफ्रेेंस के नेता और जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला ने भी पीएम मोदी से इस मुद्दे पर चुप्‍पी तोड़ने को कहा है।

Mr Prime Minister, your silence is unacceptable.

1. What do YOU think about the growing violence against women & children?

2. Why are accused rapists and murderers protected by the state?

India is waiting.#SpeakUp

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 13, 2018