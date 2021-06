भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय आज टीएमसी में शामिल हो गए। इस मौके पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को लेकर सवाल किया तो सीएम ममता खड़ी हो गईं और घोषणा कर दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। इस घटना पर ट्विटर यूजर्स ने अलग-अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी। जहां रौशन नारायण (@roushan_narayan) ने लिखा,’ममता बनर्जी का दावा उस समय ध्वस्त हो जाएगा जब सुवेंदु अधिकारी घर वापसी करेंगे तो खुद ममता बनर्जी उनके स्वागत के लिए खड़ी मिलेंगी। ममता बनर्जी को अपना यह बयान रिकॉर्ड में रखना चाहिए कहीं अगर वे पलटी मारे तब ममता बनर्जी का नया बयान क्या होगा?’ वहीं हिमाद्री नंदी (@Rainman_25) ने लिखा,’ मुकुल रॉय और उनके बेटे ने टीएमसी ज्वॉइन कर ली!!!पार्टी महासचिव बनने के बाद अभिषेक बनर्जी का पहल छक्का.. प्रशांत किशोर को शरद पवार से मिलने के लिए भेजना चौका है। नमो। नमो।’ राहुल (@RahulKumarBank1) ने लिखा, कोई हैरानी नहीं कि सुवेंदु अधिकारी बीजेपी में अकेले रह जाएं।’

Mamata banerjee says many people will be joining in coming days

She says only those people will be taken in the party who didn’t utter any bitterness for them

In the end , when reporter mentions Suvendu Adhikari, Mamata banerjee declares press conference is over pic.twitter.com/12c27f4VqK

— Sakshi Joshi (@sakshijoshii) June 11, 2021