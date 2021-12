Live

Omicron Coronavirus India Live Updates: 38 देशों में फैला ओमिक्रोन, भारत में बढ़े कोरोना केस, सरकार ने राज्यों को किया सावधान

New Coronavirus Variant Hindi News, Coronavirus Omicron Virus (ओमिक्रॉन वैरिएंट) Cases in India, 4th December Live Updates: WHO के मुताबिक 38 देशों में ओमिक्रोन पहुंच चुका है। वहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोकल ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया है।