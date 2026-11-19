जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में अपना कारोबार शुरू करने वाली कंपनियों को स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। उन्होंने साफ कहा कि उनकी सरकार बाहर के लोगों को नौकरी पर रखने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेगी।

कठुआ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, ”हम यह बहाना स्वीकार नहीं करेंगे कि यहां प्रशिक्षित युवा उपलब्ध नहीं हैं। हम कंपनियों को स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए छह महीने या एक साल का समय दे सकते हैं। हमारे पास ट्रेनिंग अकादमी, प्रशिक्षण केंद्र, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं।”

जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के मुद्दे पर नरम अब्दुल्ला सरकार- विपक्ष

मुख्यमंत्री का यह बयान जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के दौरान आया। उनके इस बयान को विपक्षी दलों, खासकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के आरोपों के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। PDP लगातार आरोप लगा रही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के मुद्दे पर केंद्र सरकार के सामने नरम पड़ गई है।

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और पहले मिला विशेष दर्जा वापस दिलाने का मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के भीतर भी असंतोष की वजह बना हुआ है। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने के बाद पार्टी नेतृत्व ने इस मुद्दे पर अपना रुख कमजोर कर लिया है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने हाल ही में पार्टी छोड़ी दी थी। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि पार्टी ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे की बहाली के मुद्दे पर अपना रुख कमजोर कर लिया है।

जम्मू-कश्मीर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहां के युवाओं को सिर्फ अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सही अवसर देने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ”जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने खेल समेत कई क्षेत्रों में अपनी काबिलियत साबित की है। वे देशभर में अलग-अलग क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। देश की ऐसी कौन सी रेजिमेंट है जहां जम्मू-कश्मीर का कोई युवा नहीं मिलेगा? ऐसा कौन सा इलाका है जहां हमारे युवा तैनात नहीं हैं? आप किसी भी दिशा में देख लीजिए, जम्मू-कश्मीर के युवा देश की सेवा करते नजर आएंगे।”

उन्होंने आगे कहा, ”हमारे युवा सिर्फ अवसरों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वे अपनी प्रतिभा साबित कर देते हैं।”

उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा कि जम्मू-कश्मीर में अपना कारोबार शुरू करने वाली कंपनियों को स्थानीय युवाओं को नौकरी देनी होगी। उन्होंने कहा, ”जब इन कंपनियों में हमारे स्थानीय युवा काम करेंगे, तभी मैं मानूंगा कि हमारे साथ न्याय हुआ है।”

मुख्यमंत्री ने खेल के क्षेत्र में भी जम्मू-कश्मीर के युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ”अब तक शायद फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन पिछले साल हमारे युवाओं ने दौड़, रोइंग (नौकायन) और दूसरे खेलों में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है।”

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा न दिए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला। उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि क्या पार्टी जानबूझकर तब तक राज्य का दर्जा देने में देरी कर रही है जब तक कि केंद्र शासित प्रदेश में उसका अपना कोई मुख्यमंत्री न बन जाए। उन्होंने कहा कि उचित समय पर राज्य का दर्जा देने का बार-बार किया गया वादा अब अर्थहीन हो गया है। पढ़ें पूरी खबर…