जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला आपसी सहमति से तलाक लेने पर राजी हो गए हैं। शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि दोनों ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह समाप्त करने के लिए संयुक्त आवेदन दायर किया है।

उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ से कहा कि दोनों पक्ष अब अलग होने पर सहमत हैं। उन्होंने अदालत से अनुच्छेद 142 के तहत तलाक देने का अनुरोध किया।

अदालत को बताया गया कि दोनों ने 22 जुलाई को आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दाखिल की थी। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अदालत इस संबंध में उचित आदेश पारित करेगी।

उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला में बनी सहमति

कपिल सिब्बल ने यह भी बताया कि उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला ने एक-दूसरे के खिलाफ दायर सभी मुकदमे वापस लेने पर भी सहमति बना ली है। इस पर अदालत ने कहा कि इस सहमति को भी अपने आदेश का हिस्सा बनाया जाएगा और उसी के अनुसार मामले का निपटारा किया जाएगा।

उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुलह की कोशिश के लिए सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटर भेजा था।

उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी। दोनों 2009 से अलग रह रहे हैं और उनके दो बेटे हैं।

उमर अब्दुल्ला ने फैमिली कोर्ट में पत्नी पर परित्याग (Desertion) और क्रूरता (Cruelty) का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी। हालांकि 30 अगस्त 2016 को फैमिली कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि वे यह साबित नहीं कर पाए कि उनका वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुका है।

इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां अब दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं।

मुस्लिमों में बहुविवाह पर रोक की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह (पॉलिगैमी) पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी सुधारों की भी मांग की गई है।

यह याचिका महिला अधिकार कार्यकर्ता जाकिया सोमन की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (BMMA) के साथ कुछ शिक्षाविद और पत्रकार भी शामिल हैं।