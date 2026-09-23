चुनाव आयोग को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अगर लोगों का चुनाव पर से भरोसा उठ जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है।

उमर अब्दुल्ला ने कहा है, “इस रिपोर्ट के आने के बाद जल्द ही सुधार के एक्शन की जरूरत है और अगर लोगों का चुनाव पर से भरोसा उठ गया है तो लोकतंत्र में क्या बचा है?” अब्दुल्ला का कहना है किइलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके के बारे में हमें लगातार शिकायतें मिली हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया।

क्या कहा अब्दुल्ला ने?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की तारीफ करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, “मैं सबसे पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस की तारीफ करूंगा जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को बचाए रखा है और यह दिखाता है कि अगर आप किसी कहानी की तह तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं तो यह नामुमकिन तो कभी नहीं होगा।”

चुनाव आयोग में दिखे मतभेद

बता दें कि एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में आयोग के तीन सदस्यों में ‘मतभेद’ का दावा किया गया है। एक्सप्रेस के पास रिकॉर्ड में यह जानकारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग के तीन सदस्यों (ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) में मतभेद दिखे हैं। पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार तीनों सदस्यों के बीच मतभेद की बातें सामने आई हैं।

‘चुनाव आयोग को लेकर शिकायतें मिलती रही हैं’

उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि SIR के देश में मुद्दा बनने से पहले ही चुनाव आयोग के काम करने के तरीके के बारे में हमें लगातार शिकायतें मिली हैं। हमारे लिए डिलिमिटेशन एक मुद्दा था। अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा मानना यह है कि प्रोसेस साफ नहीं था और इसमें खामियां थीं। इसका पूरा प्रोसेस एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था। जो कुछ सामने आया है वह चुनाव आयोग के अंदर की फूट को दिखाता है।