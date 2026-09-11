जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वंदे मातरम का पूरा गायन एक कानूनी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस चाहती थी कि इसका पालन न करने पर कश्मीरियों को जेल भेजा जाए। उमर ने गुरुवार को श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें (कांग्रेस को) इसे संसद में रोकना चाहिए था। लेकिन कानून बन गया है और ऐसे में इसे गाना एक कानूनी ज़िम्मेदारी है।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां भी राष्ट्रगान गाया जाता है, वहां वंदे मातरम का पूरा गायन कानूनी तौर पर जरूरी है। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं है। यह पूरे देश के लिए है। यह कांग्रेस वाले राज्यों में सरकारी कामों में भी होगा।” कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के बीच हाल ही में इस हफ्ते की शुरुआत में J&K के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में वंदे मातरम के पूरे गायन को लेकर बहस हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फरूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे।

वेणुगोपाल ने अबदुल्ला को दी थी सलाह

कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को NC से कहा कि वे हमारे आज़ादी के दीवानों की समझदारी और फैसले का सम्मान करें और गीत के सिर्फ़ पहले दो हिस्से गाकर इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े हों। लेकिन, यह सलाह NC को पसंद नहीं आई। NC के विधायक और सीएम उमर अब्दुल्ला के करीबी तनवीर सादिक ने कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी (तेलंगाना) और डीके शिवकुमार (कर्नाटक) के राष्ट्रीय गीत के पूरे गाने के दौरान खड़े होने के वीडियो पोस्ट करते हुए पलटवार किया।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वंदे मातरम के दौरान खड़े न होने के कानूनी नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने पूछा, “तो, कांग्रेस क्या चाहती है? कि कश्मीरियों को इस वजह से जेल में डाल दिया जाए? यह एक कानूनी ज़िम्मेदारी है।”

‘कांग्रेस सरकार जल्द ही सत्ता में आए और पार्लियामेंट में इसे खत्म कर दे’

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह दुआ करते हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापस आए और उस कानून को खत्म कर दे जो वंदे मातरम को पूरा गाना जरूरी बनाता है। उन्होंने कहा, “मैं प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस सरकार जल्द ही (सत्ता में) आए और पार्लियामेंट में इसे खत्म कर दे। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारी पार्टी ने कभी वंदे मातरम को स्वीकार नहीं किया है। हम इसे भविष्य में भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हमें अपनी कानूनी और कानूनी ज़िम्मेदारियां पूरी करनी होंगी।”

कांग्रेस ने क्या कहा था?

वेणुगोपाल ने X पर एक पोस्ट में कहा, “वंदे मातरम का पूरा वर्जन उस मिले-जुले और बहुलतावादी सोच के साथ मेल नहीं खाता है, जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के लिए की थी और जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया था।” उन्होंने फिल्म फेस्टिवल में गाए जा रहे इस गाने का एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने आगे कहा, “हमारे लिए, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू और जे बी कृपलानी का सोचा-समझा फैसला, जिसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह से काफी हद तक आकार मिला है, वह सबसे ऊपर है।”

वेणुगोपाल ने NC से भी अपील की (जो INDIA ब्लॉक का हिस्सा है और J&K में कांग्रेस का चुनाव से पहले का अलायंस पार्टनर है) कि वे गाने पर आज़ादी के लड़ाकों की सोची-समझी राय को मानें।उन्होंने कहा, “आदर और विनम्रता के साथ, हम चाहेंगे कि हमारे साथी हमारे आज़ादी के लड़ाकों की समझदारी और फैसले का सम्मान करें और इस खूबसूरत और ऐतिहासिक गाने का सिर्फ़ वही वर्जन गाने में हमारे साथ खड़े हों जिसे उन्होंने अपनाया था।” उन्होंने आगे कहा, “वह वर्जन जानबूझकर चुना गया था, ताकि गाने को कम्युनलाइज़ होने से बचाया जा सके। यह खतरा आज भी उतना ही असली है जितना तब था। इसे बनाए रखना ही हमारे गणतंत्र के सेक्युलर, सबको साथ लेकर चलने वाले कैरेक्टर को बनाए रखने का तरीका है।”

जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी अलायंस पार्टनर द्वारा पूरा वर्जन पेश किए जाने को चिंता की बात बताया। हमीद कर्रा ने कहा, “राष्ट्रीय निशान, गाने और परंपराएं हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखती हैं। उनकी असली ताकत हमारे जैसे अलग-अलग तरह के देश को एक साथ जोड़ने की उनकी काबिलियत में है।इसलिए, यह चिंता की बात है कि हमारे गठबंधन के साथियों ने वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाने का फैसला किया, और भारत के राष्ट्रीय जीवन में इस गाने की जगह के सोचे-समझे विकास को नज़रअंदाज़ किया, न सिर्फ आज़ादी के आंदोलन के दौरान, बल्कि उसके बाद गणतंत्र की संवैधानिक यात्रा के दौरान भी।”

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कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है कि पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले दो श्लोक गाएगी। इसे लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।