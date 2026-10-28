जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चार नए मंत्रियों को शामिल करके अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। अब सभी मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। जिन विभागों को फिर से बांटा गया, उनमें ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग शामिल है, जो पहले मुख्यमंत्री के पास थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के पुराने नेता अली मोहम्मद सागर को उमर अब्दुल्ला ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें ऊर्जा विभाग, कानून-न्याय और संसदीय कार्य विभाग दिए गए हैं।

जावेद अहमद डार को वित्त विभाग

राज्य के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी को लोक निर्माण विभाग (रोड्स एंड बिल्डिंग्स), इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विभाग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट विभाग दिया गया है। जावेद अहमद डार, जो उमर अब्दुल्ला की पिछली कैबिनेट में भी शामिल थे, उन्हें वित्त विभाग दिया गया है। इसके साथ-साथ माइनिंग और कोऑपरेटिव्स का चार्ज भी उन्हें दिया गया है।

मंत्री सकीना इटू स्वास्थ्य एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग और समाज कल्याण विभाग का चार्ज संभालती रहेंगी। कैबिनेट में शामिल हुईं शमीम फिरदौस को स्कूली शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और जल शक्ति विभाग सौंपा गया है। नए शामिल हुए मंत्री मीर सैफुल्लाह प्लानिंग, डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, और यूथ सर्विसेज़ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का चार्ज संभालेंगे। ये विभाग पहले सतीश शर्मा के पास था, जिनकी उमर अब्दुल्ला कैबिनेट से छुट्टी हुई है।

दक्षिण कश्मीर से नए शामिल हुए मंत्री अल्ताफ अहमद वानी वन, इकोलॉजी और पर्यावरण विभाग और ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का चार्ज संभालेंगे।

कश्मीर से 9 में से 7 मंत्री

J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री समेत नौ कैबिनेट मंत्री होने चाहिए। लेकिन सरकार दो साल तक अपनी पूरी संख्या से कम चली। मंगलवार के विस्तार के साथ उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट में खाली जगहें भर दी हैं, जिसमें CM समेत 9 में से सात मंत्री घाटी से हैं, जबकि बाकी दो जम्मू के पीर पंजाल इलाके से हैं। जम्मू जिले की छंब विधानसभा सीट से विधायक सतीश शर्मा मंत्रिमंडल में जम्मू के पीर पंजाल इलाके से बाहर के इकलौते मंत्री थे। उन्हें हटाए जाने के बाद जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों का मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधि नहीं रह गया है।

राजनीतिक जानकार इस फैसले को घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी की नजर जम्मू में बीजेपी और कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की चुनौती से निपटने पर भी है।

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मंगलवार को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। इसमें चार नए मंत्रियों को जगह दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयत की शपथ दिलाई। अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीम फिरदौस और अल्ताफ कालू को उमर कैबिनेट में जगह मिली है। सागर ने उर्दू में शपथ ली, जबकि सैफुल्लाह, फिरदौस और वानी ने अंग्रेजी में शपथ ली। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक