केरल के पलक्कड़ में आदिवासी युवक की हत्या के मामले में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला भड़क गए। उन्होंने ट्वीट कर सहवाग से पूछा कि क्या वह उनके द्वारा किया ऐसा कोई ट्वीट दिखा सकते हैं जिसमें उन्होंने जम्मू में आठ साल की बच्ची की बलत्कार के बाद हत्या की निंदा की हो। उन्होंने ट्वीट में सहवाग से पूछा कि क्या वह उस घटना पर शर्मिंदा हुए थे। उमर अबदुल्ला ने ट्वीट में लिखा- ”यहां जो हुआ वह घृणित और अमानवीय है लेकिन क्या जम्मू के कठुआ में आठ साल की आसिफा की बलात्कार के बाद हत्या के बाद उस घटना की निंदा करने वाला आपका ट्वीट दिखा सकते हैं? क्या उसने आपको शर्मिंदा नहीं किया?” वीरेंद्र सहवाग ने आदिवासी युवक की हत्या पर खेद जताते हुए जो ट्वीट किया था, उसके लिए उन पर मामले को साम्प्रदायिक रंग देने के आरोप लगे थे।

What happened here is disgusting & inhuman but can you point me towards your tweet condemning the rape & murder of 8 yr old #Asifa in #Kathua, Jammu. Did that not leave you feeling ashamed? https://t.co/C8nOCaOoXp

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 24, 2018