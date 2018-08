जम्मू—कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के घर के पास मारे गए संदिग्ध कार सवार को लेकर विवाद न सिर्फ सिर्फ जम्मू—कश्मीर बल्कि सोशल मीडिया पर भी छिड़ गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और फारुख अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने इस घटना के बाद ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा,” मुझे अपने पिता के निवास के बाहर घटी घटना के बारे में जानकारी मिली है और मैं इसे भटिंडी, जम्मू से शेयर कर रहा हूं। अभी घटना के बारे में संक्षिप्त जानकारी ही मिली है। प्रारंभिक रिपोर्ट में पता चला है कि घुसपैठिया मुख्य द्वार से घुसने में कामयाब हो गया था और घर के ऊपर के बरामदे तक भी घुस आया था।”

I am aware of the incident that took place at the residence my father & I share in Bhatindi, Jammu. Details are sketchy at the moment. Initial reports suggest an intruder was able to gain entry through the front door & in to the upper lobby of the house. — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 4, 2018

Sir, Please say that “My Father is No more. Misguided intruder was able to kill him by hitting with car.” Please sir. — Neha Pandey (@NamoNeha) August 4, 2018

सोशल मीडिया पर मौजूद एक यूजर नेहा पाण्डेय ने अपने ट्विटर हैंडल @NamoNeha से उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट पर कॉमेन्ट किया। नेहा पाण्डेय ने लिखा,”सर, प्लीज कह दीजिए,”मेरे पिता अब जिंदा नहीं हैं। भटका हुआ घुसपैठिया उन्हें अपनी कार की टक्कर से मार डालने में कामयाब रहा। प्लीज सर।”

अपने ट्वीट पर आए ऐसे जवाब पर उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया,” मैं आपको उपकृत करने नहीं जा रहा हूं। फिलहाल जो मैं कर सकता हूं वो ये है कि मैं आपकी अच्छी सेहत और दीर्घ आयु की कामना कर सकता हूं। इसके अलावा मैं आपके नफरल फैलाने वाले और धमकी भरे ट्वीट के बारे में ट्विटर और ट्विटर इंडिया को रिपोर्ट कर सकता हूं।”

I can’t oblige you. What I can & will do is wish you good health & a long life while also reporting your hateful/threatening tweet to @Twitter @TwitterIndia https://t.co/KRf1Wa4Uhr — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 4, 2018

वैसे बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे शख्स को सुरक्षाबलों ने गोली मार दी थी। शनिवार (4 अगस्त) को हुआ ये वाकया करीब सुबह 9.30 बजे घटित हुआ था। जम्मू के एसएसपी विवेक गुप्ता ने कहा,”शुरुआती जांच में ये आतंकी हमला प्रतीत नहीं हो रहा है। घुसपैठिया मेन गेट का घेरा तोड़कर अंदर घुस आया था। बाद में उसकी ड्यूटी अफसर से झड़प भी हुई थी।”

