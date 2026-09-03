लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को टीएमसी से बगावत कर NCPI में गए सांसदों को टीएमसी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। टीएमसी ने अपनी याचिका में इन सभी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले भी ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी से मुलाकात के बाद 26 अगस्त को इन सभी सांसदों को नोटिस भेजा था और 7 दिन के भीतर जवाब मांगा था।

बीते 18 जून 2026 को टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला से इन सभी बागी सांसदों के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य करार देते हुए इनका सदस्यता रद्द करने की मांग थी।

22 सितंबर तक दिया समय

सूत्रों के मुताबिक, ओम बिरला ने इन 20 NCPI सांसदों को TMC की उस याचिका का जवाब देने के लिए 22 सितंबर तक का समय दिया है। टीएमसी ने अपनी याचिका में इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है।

Lok Sabha Speaker Om Birla grants time till September 22 to NCPI MPs to reply to TMC's petition seeking their disqualification: Sources — ANI (@ANI) September 3, 2026

कब की थी बगावत?

जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 14 जून को टीएमसी के 20 सांसदों ने टीएमसी से बगावत कर दी और नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) का दामन थाम लिया। इसके बाद उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने भी समयसीमा तय करने को कहा था

इधर टीएमसी की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को इन 20 सांसदों की अयोग्यता पर कार्यवाही तय करने के लिए एक समयसीमा बताने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि असली मुद्दा नोटिस जारी करने की औपचारिकता नहीं, बल्कि कार्यवाही पूरी करना है। कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को भी नोटिस जारी किया था।

इससे पहले टीएमसी संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला से मुलाकात की थी। 20 मिनट की इस बैठक में टीएमसी ने इन बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही तेज करने की मांग की थी।

ओम बिरला ने सदन में अलग हुए 20 सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की है, लेकिन उनके विलय को अब तक मंजूरी नहीं दी है।

विलय को अबतक नहीं मिली है मंजूरी

18 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने TMC से अलग होकर NCPI (नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया) बनाने वाले 20 सांसदों के लिए लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा, अध्यक्ष ने शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के शिवसेना (शिंदे) में विलय को मंजूरी दे दी थी।

यह भी पढ़ें: सायोनी घोष-काकोली घोष समेत TMC के बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नोटिस, अभिषेक बनर्जी ने दायर की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर 20 बागी सांसदों से जवाब मांगा है। लेकिन कोर्ट ने मामले में मुख्य प्रतिवादी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस जारी नहीं किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें