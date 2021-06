दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को शुक्रवार को मंडोली जेल से तिहाड़ शिफ्ट कर दिया गया। कुमार को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी छत्रसाल स्टेडियम के अंदर दो समूहों के बीच हुई झड़प में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। आज सुशील कुमार को जेल शिफ्ट किए जाने से पहले दिल्ली पुलिसकर्मी पहलवान से हत्यारे बन चुके सुशील कुमार के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर आए। पुलिसकर्मी फैन के अंदाज में सुशील कुमार के साथ सेल्फी ले रहे थे।

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में एक युवा पहलवान की कथित हत्या के संबंध में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत नौ जुलाई तक बढ़ा दी है। कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। वह हत्या, गैर-इरादतन हत्या और अपहरण के आरोपों का सामना कर रहे हैं। आरोपी के वकील के अनुसार उन्हें मंडोली जेल से तिहाड़ की जेल संख्या दो में भेजा गया है।

Chal bhayia Selfie le le re..

pictures of two-time Olympic medallist #SushilKumar – who was arrested in connection with the murder of a 23-year-old wrestler at Chhatrasal Stadium. Photo session of Sushil Kumar with police personnel. pic.twitter.com/tkSwiwxZUU

— Mahender Singh Manral (@mahendermanral) June 25, 2021