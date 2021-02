राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बारे में बताते हुए भावुक होने के बाद अब सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गुलाम नबी आजाद आतंकी हमले के शिकार लोगों से मुलाकात करते दिख रहे हैं। इससे पहले आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनका कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से कितना गहरा जुड़ाव रहा है। इसे याद करते हुए संसद में मोदी भावुक भी हो गए। मालूम हो कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल को और उनके कामों को याद किया।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तत्कालीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद आतंकी हमले के शिकार लोगों से बातचीत करते दिख रहे हैं। वीडियो में आतंकी हमले के शिकार लोगों से गुलाम नबी आजाद माफी मांगते नजर आ रहे हैं। जिसमें वे कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस तरह यहां से लाशें जा रही हैं इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।

वीडियो में गुलाम नबी आजाद पीड़ितों के परिजनों को हिम्मत देते नजर आ रहे हैं। मोदी ने आज राज्यसभा में बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तो दोनों ही नेताओं ने किस तरह इस घटना के दौरान आपस में एक दूसरे से संपर्क किया और लगातार संपर्क में रहे।

From ANI Archives 30 July 2007: Then J&K CM Ghulam Nabi Azad sees off terrorist attack victims from Gujarat

