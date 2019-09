ऑटो सेक्टर में मंदी की वजह Ola और Uber! वित्त मंत्री ने बताई और भी वजहें

ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई मंदी का कारण Ola और Uber को बताया है। उनका कहना है कि आजकल लोग गाड़ी खरीदने की जगह Ola और Uber को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने माइंडसेट में बदलाव और बीएस-6 मॉडल को भी जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि आजकल लोग गाड़ी खरीदकर ईएमआई भरने की बजाए मेट्रो या ओला ऊबर से सफर करने को ज्यादा तवज्जो देते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने को लेकर वह पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट गंभीर समस्या है और इसका हल निकलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम सभी सेक्टर्स की समस्या को लेकर चिंतित हैं और यह सरकार सभी की सुनती है। इसके चलते ही अगस्त और सितंबर में बड़े फैसले लिए गए और सरकार आगे भी जरूरत पड़ने पर बड़ा कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी के और भी कई कारण हैं जिनमें बीएस-6 मूवमेंट, रजिस्ट्रेशन फी जैसी चीजें शामिल हैं।गौरतलब है कि ऑटो सेक्टर में मंदी की वजह से घरेलू बाजार में अगस्त में वाहनों की बिक्री में 23.55 फीसदी की कमी दर्ज की गई थी। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। साल 2000 के दिसंबर महीने में भी गाड़ियों की बिक्री में 21.81 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी।

Finance Minister Nirmala Sitharaman: Automobile industry is now affected by BS6 and the mindsets of millennial, who now prefer to have Ola or Uber rather than committing to buying an automobile pic.twitter.com/6KEecyopH3

