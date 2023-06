Odisha Train Accident: बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर मरम्मत का काम जारी, 1000 से ज्यादा कर्मी लगे ट्रैक को ठीक करने में

रेलवे ने बालासोर रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को दो-दो लाख रुपये और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

बालासोर ट्रेन दुर्घटनास्थल (Source- Screengrab/ ANI)

ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार (3 जून) को हुए रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है जबकि 1100 से अधिक यात्री घायल हैं। क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटाने और दुर्घटनास्थल पर पटरियों की मरम्मत का काम तेजी से शुरू हो गया है। बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर मरम्मत का काम चल रहा है। रेल मंत्रालय के मुताबिक, 1000 से अधिक कर्मी काम में लगे हैं। Balasore: 100 से ज्यादा लोग लगे ट्रैक को ठीक करने में ट्रैक की शीघ्र बहाली के लिए 7 से अधिक पोकलेन मशीन, 2 दुर्घटना राहत ट्रेन, 3-4 रेलवे और रोड क्रेन तैनात हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे CPRO ने बताया, “बालासोर ट्रेन दुर्घटनास्थल पर 1000 से अधिक लोगों द्वारा ट्रैक को ठीक करने का कार्य चल रहा है। जितनी भी बोगी पलटीं थीं उनको हटा दिया है। मालगाड़ी की 3 में से 2 बोगियों को हटा दिया गया है और तीसरे को हटाया जा रहा है। थोड़ी देर में ट्रैक को भी साफ कर दिया जाएगा। अभी OHE का काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ से ट्रैक लिंकिंग का कार्य चल रहा है।” दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य कुमार ने कहा, “हम जल्द से जल्द काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां 4-5 डिविजन और 2-3 ज़ोन की टीम काम कर रही है। यहां रेलवे के सारे अधिकारी मौजूद हैं। अभी तक मृतकों की संख्या 288 है।” उन्होंने कहा कि पूरी टीम लगी हुई है। हम सभी काम पर लगे हुए हैं। जितना जल्दी हो सके हम यातायात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा बचावकर्मी लगे ट्रैक की सफाई में इससे पहले शनिवार को रेल मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि ओडिशा के बालासोर में मरम्मत का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, “अधिकारी दुर्घटनास्थल पर बहाली प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा बचावकर्मियों के साथ ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना स्थल पर बहाली का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। वर्तमान में, 7 से अधिक पोकलेन मशीनें, 2 दुर्घटना राहत ट्रेनें, और 3-4 रेलवे और सड़क क्रेन को जल्द से जल्द के लिए तैनात किया गया है।” बालासोर रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 288 हुई ओडिशा के बालासोर में शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस (12841) और बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस (12864) ट्रेन के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने से शुक्रवार को भीषण रेल हादसा हुआ। हादसे की जांचकर्ता मानवीय त्रुटि, सिग्नल फेल होने और अन्य संभावित पहलुओं से जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने इस भयावह रेल हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने वाले ओडिशा फायर सर्विसेज के महानिदेशक सुधांशु सारंगी ने द संडे एक्सप्रेस को बताया, “हमारी प्राथमिकता सभी जिंदा लोगों को बचाना और उन्हें जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट देना था। उसके बाद हमने शवों को निकालना शुरू किया। हमारी ओर से लगभग 250 अग्निशमन कर्मियों और ओडीआरएएफ के 120 सदस्यों को कार्रवाई में लगाया गया था और हमने जो कुछ भी संभव था किया।” उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कुछ ही घंटों के भीतर, हमारे कर्मियों ने हाइड्रोलिक कटर का उपयोग कर डिब्बे काटने में कामयाबी हासिल की।

