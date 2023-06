Odisha Train Accident: ओडिशा में टकराईं तीन ट्रेनें, 70 की मौत, 10 पॉइंट्स में जानिए भयंकर हादसे से जुड़ी जानकारी

Coromandel Express Train Accident: ओडिशा में भयंकर ट्रेन हादसा हुआ है। इस हादसे में बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं जबकि 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।

ओडिशा में भयंक ट्रेन हादसा हुआ है (ANI Image)

Coromandel Express Derails: ओडिशा में ट्रेन हादसा हुआ है। इस हादसे में 350 से ज्यादा लोगों के घायल होने और करीब 70 लोगों के मारे जाने की खबर है। शुक्रवार शाम जब सबसे पहले ट्रेन हादसे की खबर आई तो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई है लेकिन थोड़ी देर बाद रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने मीडिया को बताया कि शाम करीब 7 बजे शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे बराबर वाली रेल ट्रैक पर गिर गए। कुछ देर बाद उस ट्रैक पर आ रही यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन इन डिब्बों पर चढ़ गई, जिस वजह से उसे भी 3-4 डिब्बे ट्रैक से उतर गए। आइए 10 पॉइंट्स में आपको देते हैं ओडिशा हादसे की जानकारी ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया कि NDRF और SDRF की टीमें मौके पर हैं। 600-700 रेस्क्यू फोर्स वहां पर काम कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलेगा। हमारी प्राथमिकता घायलों को बचाना है और उनका इलाज कराना है। हादसे के बाद बालासोर शहर के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। 50 एंबुलेंस को घटना स्थल पर भेजा गया लेकिन जब घायलों की तादद पता लगी तो बड़ी संख्या में बसों को भी जुटाना शुरू कर दिया गया। लोकल डॉक्टर्स के अलावा अन्य जिलों से 50 डॉक्टर्स को भी बालासोर पहुंचने के लिए कहा गया है। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त सत्यव्रत साहू ने कहा कि अब तक 47 लोगों को बालासोर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने कहा कि 132 घायलों को सोरो, गोपालपुर और खांटापाड़ा स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है। बालासोर ट्रेन हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सहित तमाम नेताओं ने दुख जताया है। इस हादसे में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है जबकि 350 लोग घायल बताए जा रहे हैं। PTI के एक रिपोर्टर ने बताया कि पटरी से उतरे डिब्बों में कई लोग फंस गए और लोकल लोग उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम की मदद कर रहे थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से अभियान में दिक्कतें आईं। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर जानने के लिए यहां क्लिक करें। हादसे के बाद इस रेल रूट पर ट्रेनों को संचालन रुक गया। हादसे के बाद सियालदा पूरी दुरंतो एक्सप्रेस सहित 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वो बालासोर में हादसे वाली जगह पर जा रहे हैं। भुवनेश्वर और कोलकाता से रेस्क्यू टीमें वहां भेजी गई हैं। एयरफोर्स व अन्य टीमों को भी रेस्क्यू में लगाया जा रहा है। उन्होंने पीड़ित परिवारों व घायलों के लिए मदद का भी ऐलान किया। PMO की तरफ से भी मदद का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ निजी रूप से स्थिति की निगरानी कर रही हैं। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ओडिशा सरकार और दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ समन्वय कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रेल दुर्घटना होने के बाद ओडिशा के अपने समकक्ष नवीन पटनायक से बात की और घोषणा की कि वह ट्रेन में सवाल तमिललाडु के लोगों के बचाव के समन्वय के लिए चार सदस्यीय पैनल की तैनाती कर रहे हैं।

