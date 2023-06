Odisha Train Accident: मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पूछे ये सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब रेल में यात्रा करना सुरक्षित नहीं लग रहा और ऐसा कुछ गलत फैसलों के कारण हुआ है।

पीएम मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा है। (Express File Photo)

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress president Mallikarjun Kharge) ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। बालासोर रेल हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि अब रेल में यात्रा करना सुरक्षित नहीं लग रहा और ऐसा कुछ गलत फैसलों के कारण हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधा और उनपर समस्याओं को स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “रेल मंत्री ने दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग क्यों की? सीबीआई अपराधों की जांच करने के लिए है, रेल दुर्घटनाओं की नहीं। सीबीआई या कोई अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी तकनीकी, संस्थागत और राजनीतिक विफलताओं की जवाबदेही तय नहीं कर सकती है। इसके अलावा सीबीआई के पास रेलवे सुरक्षा, सिग्नलिंग और रखरखाव की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है।” मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालासोर की रेल दुर्घटना को इतिहास में सबसे खराब करार दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे को अधिक प्रभावी, उन्नत और कुशल बनाने के बजाय इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने CAG की उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया जिसमे कहा गया है कि 2017-18 और 2020-21 के बीच देश भर में चार में से लगभग तीन दुर्घटनाएं पटरी से उतरने के कारण हुई। उन्होंने पूछा कि क्यों इन गंभीर रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया गया? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी पूछा कि भारतीय रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली क्यों हैं? उन्होंने पूछा, “वरिष्ठ पदों के मामले में भी उदासीनता और लापरवाही की वही कहानी है, जहां पीएमओ और कैबिनेट कमेटी दोनों नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले 9 वर्षों में इतनी बड़ी संख्या में खाली पदों को क्यों नहीं भरा गया?”

